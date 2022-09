Pagamento pensioni ottobre 2022: tutte le date

Pagamento pensioni ottobre 2022 in arrivo: in quale data verrà accreditata la somma? E in quale occorrerà ritirarla presso gli uffici postali? I chiarimenti.

Pagamento pensioni ottobre 2022: è a quanto molti pensano già in questi giorni, gli ultimi giorni del mese di settembre. Le date in cui si riceverà la somma, del resto, non sono poi così lontane. Di seguito i giorni da segnare e tenere a mente.

Pagamento pensioni ottobre 2022: somma su conti correnti e libretti postali

Le date del pagamento possano variare. In effetti coloro che ricevono la somma su conti correnti e sui libretti postali non dovranno aspettare a lungo: la pensione, in questo caso, verrà accreditata il primo giorno del mese, ovvero sabato 1 ottobre 2022.

Pagamento pensioni ottobre 2022: ritiro agli uffici postali

Situazione diversa per quanti si recheranno presso l’ufficio postale più vicino con l’obiettivo di ritirare la somma in contanti. Dallo scoppio della pandemia sono trascorsi, oramai, diversi mesi ma alcuni accorgimenti risultano tutt’ora validi: tra questi l’adozione di una turnazione che possa evitare code e assembramenti, dunque scongiurare il rischio di contagio. Tale scaglionamento segue un ordine alfabetico.

Il calendario

La turnazione alfabetica stabilita da Poste Italia partirà il 1° ottobre per poi proseguire fino a giorno 7 dello stesso mese. Si seguirà, come sempre, la lettera iniziale del cognome. Di seguito il calendario nello specifico:

cognomi dalla A alla B: sabato 1 ottobre 2022;

cognomi dalla C alla D: lunedì 3 ottobre 2022;

cognomi dalla E alla K: martedì 4 ottobre 2022;

cognomi dalla L alla O: mercoledì 5 ottobre 2022;

cognomi dalla P alla R: giovedì 6 ottobre 2022;

cognomi dalla S alla Z: venerdì 7 ottobre 2022.

Si consiglia, dunque, agli interessati di consultare bene le date prima di recarsi a ritirare l’assegno. Decreto Aiuti bis approvato: tutte le novità sul bonus psicologo, trasporti e tv

Pensioni: aumenti in arrivo

A tal proposito è bene ricordare che, sulla scorta delle ultime novità introdotte dai Decreti Aiuti bis e ter, sono in arrivo degli aumenti. In particolare a chi ha un reddito non superiore ai 35.000 euro, un anticipo della prevista rivalutazione dell’assegno pensionistico sarà riconosciuto già con le competenze di ottobre, in pagamento da novembre, nella misura del 2,2%.