Ermal Meta in concerto a Catania: data e info sui biglietti

Ermal Meta ha annunciato una tappa a Catania per il suo nuovo Tour nei teatri previsto per l'anno 2023: ecco quale sarà la data e le principali informazioni sui biglietti per l'evento.

Ermal Meta tornerà presto in concerto a Catania: dopo le tappe siciliane dell’estate 2022, il cantante ha annunciato un Tour nei teatri previsto per l’anno 2023. Tra le tappe, è prevista una data anche a Catania: il concerto etneo di Ermal Meta è previsto per il 3 aprile 2023 e si svolgerà al noto Teatro Metropolitan della città di Catania.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ed è già possibile acquistare i biglietti. Per procedere all’acquisto si potrà utilizzare il sito Ticketone, acquistando virtualmente i biglietti, con la possibilità di scegliere il posto in pianta. Inoltre, i biglietti per il concerto di Ermal Meta a Catania potranno essere acquistati fisicamente presso i botteghini dei rivenditori autorizzati, secondo le modalità previste dai singoli negozi.