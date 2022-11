Nasconde droga negli slip alla vista dei Carabinieri: arrestato pusher a Catania

Un pusher è stato arrestato a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti: alla vista dei Carabinieri l'uomo ha nascosto la droga negli slip per far sparire le prove.

Nuovo arresto per spaccio di stupefacenti a Catania: questa volta il protagonista è un 21enne pregiudicato originario della città etnea, il quale è stato colto in flagrante dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi.

L’accusa a carico del 21enne è quella di “detenzione ai fini di spaccio di droga”: infatti, l’uomo stava spacciando la droga in via Stella Polare, nel quartiere di San Cristoforo, a bordo del suo scooter SH 150 di colore nero. I Carabinieri hanno seguito il giovane dopo aver notato che il 21enne si aggirava con un atteggiamento sospetto e si dirigeva verso via Belfiore dove avrebbe incontrato un potenziale acquirente.

Tuttavia, non appena il pusher si è accorto di essere seguito dai militari ha provato a fuggire accelerando e tentando di nascondere la droga negli slip. Dopo l’inseguimento, che ha avuto breve durata, al 21enne sono stati trovati 2 involucri di carta argentata contenenti marijuana, che erano stati nascosti nella tasca dei pantaloni, oltre a 5 bustine in cellophane nascoste negli slip e contenenti la medesima sostanza.