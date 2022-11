Comune siciliano torna ad assumere: in arrivo concorsi per 500 posti

Comune siciliano pronto ad assumere, attraverso nuovi concorsi: ecco quando verranno pubblicati i bandi.

Il Comune di Messina torna ad assumere, e a tempo indeterminato. Annunciato l’arrivo di nuove procedure concorsuali volte alla copertura di un totale di 500 posti. Si farebbe, in particolare, riferimento al reclutamento di disparate figure.

Secondo quanto già trapelato, i bandi dovrebbero esser resi pubblici nel mese di dicembre e potranno candidarsi tanto coloro che possiedono una laurea quanto i diplomati.

Concorso Comune Messina: i posti

Il primo cittadino della città di Messina, Federico Basile, ha confermato la notizia. Quest’ultimo ha recentemente presentato il nuovo Piano del Fabbisogno del personale 2022-2024, tramite il quale si ufficializzano le nuove assunzioni.

Come già anticipato, le procedure riguarderanno tanto i diplomati (categoria C) quanto i laureati (categoria D).

Si ricercano avvocati, vigili urbani, funzionari amministrativi, contabili e addetti all’area di vigilanza. Nel dettaglio, secondo quanto riferito da fonti locali, i prossimi concorsi in uscita sarebbero volti alla copertura dei seguenti posti (tra posizioni per diplomati e quelle per laureti):

100 funzionari tecnici;

79 funzionari amministrativi;

25 funzionari contabili;

20 funzionari legali;

5 funzionari per l’area di vigilanza;

5 avvocati;

50 istruttori amministrativi;

50 istruttori tecnici;

7 istruttori contabili;

100 agenti della polizia municipale.

Assunzioni Comune di Messina: le dichiarazioni del sindaco

Il Sindaco Basile ha fornito ulteriori informazioni in merito alle procedure.

“I concorsi – ha spiegato il primo cittadino – saranno lanciati a dicembre e riguarderanno 500 posizioni. Ci saranno prove preselettive, poi scritto e orale. E se per 1000 posti in long list della Messina Social City si sono presentati in 13.000, per questi 500 posti sicuri, penso che avremo ancora più candidati. Vorremmo concluderli tutti in una decina di mesi”.

Si esplicita che i bandi verranno resi pubblici sul sito web del Comune di Messina, nella sezione Bandi di concorso ma figureranno anche in Gazzetta Ufficiale.