Nuovi concorsi per lavorare nei musei: il piano del Ministro Sangiuliano

Il neo Ministro della Cultura punta a nuovi concorsi ed ulteriori assunzioni, da riservare soprattutto ai giovani: le dichiarazioni.

Sarebbe arrivata l’ora di indire nuovi concorsi per lavorare nei musei: è quanto annunciato da Gennaro Sangiuliano, neo Ministro della Cultura, ai microfoni di Sky TG24.

“Ipotizzo – ha dichiarato il Ministro Sangiuliano – nuovi concorsi da bandire e assunzioni a tempo determinato per il PNRR“.

In effetti, a detta del Ministro, la cultura potrebbe trasformarsi in una vera e propria industria economica del Paese e dare un apporto fondamentale all’economia italiana e al Pil.

Se da un lato Sangiuliano punta ad alzare il costo dei biglietti per le visite ai siti, dall’altro mira a far crescere il numero di lavoratori impiegati nei musei.

Di fatto, secondo il Ministro, il personale sarebbe “al momento sottodimensionato rispetto alle piante organiche”. Andrebbero, dunque, modificati i numeri, riservando nuovi contratti di lavoro.

I nuovi concorsi di cui si è accennato e le nuove assunzioni ipotizzate dovrebbero essere riservati, in particolare, ai giovani animati da entusiasmo e amore per la cultura e ricchi in competenze.

“Il mio impegno – ha concluso Sangiuliano – è riportare o comunque molto incrementare la pianta organica dei musei puntando soprattutto sui giovani, che sono nativi digitali e che hanno una formazione importante dalle nostre università superiore anche ad altri Paesi“.