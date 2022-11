Meteo Sicilia, arriva l’autunno nel weekend: atteso vortice mediterraneo

Meteo Sicilia: il caldo estivo che ha caratterizzato l'Isola fino agli inizi del mese di novembre lascerà presto spazio all'arrivo definitivo dell'autunno. Ecco le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia: dopo aver assistito ad una vera e propria “estate autunnale” che ha caratterizzato il Paese, ma soprattutto la nostra Isola, fino alla prima settimana di novembre, ecco che il sole e le alte temperature lasceranno presto spazio a fredde temperature e precipitazioni intense che, nel giro delle prossime ore, investiranno gran parte della Sicilia. Si preannuncia così il definitivo arrivo dell’autunno: ecco, dunque, quali sono le previsioni meteo del primo fine settimana del mese di novembre.

Meteo Sicilia: com’è il tempo di oggi

Questa volta i weekend di sole e spiaggia sembrano essere davvero terminati. Già nella giornata di oggi, venerdì 4 novembre, il maltempo comincerà a colpire gran parte del territorio siciliano come non succedeva da tanto. Nubi sparse e schiarite ovunque con piogge isolate nel palermitano e temporali nel trapanese.

A Enna, come spesso accade per la sua forte escursione termica, si registrerà la temperatura minima di 9°C, mentre a Catania e Siracusa la massima di 27°C.

Sabato 5 novembre

Nel pieno di questo fine settimana, tra sabato 5 e domenica 6 novembre, in Italia si prevede il passaggio di un vortice mediterraneo che interesserà maggiormente la Sicilia.

Rispettivamente al meteo di sabato, è proprio nel corso di questa giornata che ovunque si verificheranno forti temporali che investiranno con maggiore intensità specialmente Trapani dove cadrà il 90% di precipitazioni, Palermo (87%) e Agrigento (77%). Le piogge continueranno per tutto il giorno anche a Enna, Ragusa e Caltanissetta.

La temperatura minima sarà registrata ancora dalla città di Enna (8°C), mentre la massima da Messina (21°C).

Domenica 6 novembre

Per quanto riguarda, invece, la situazione meteo Sicilia della prima domenica del mese di novembre, non sono attesi temporali, bensì nubi sparse e schiarite con temperature in calo su tutto il territorio.

A registrare la temperatura minima sarà di nuovo Enna, con 8°C, mentre la massima sarà avvertita a Siracusa, con i suoi 22°C.

Meteo Sicilia: le previsioni su Catania

In merito alla nostra città, dopo fine settimana fra nuotate a largo di Ognina e gite in montagna, anche qui è ormai previsto l’arrivo definitivo della stagione autunnale.

Tuttavia, nonostante il vorticoso passaggio del ciclone mediterraneo, Catania non ne sarà investita. Temperature in calo e nubi sparse, dunque, per tutto il fine settimana.

In particolare, la temperatura minima verrà registrata domenica e sarà di 14°C, mentre la massima di 27°C sarà avvertita quest’oggi.