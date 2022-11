Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia: la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani a causa dei temporali che potrebbero abbattersi in alcune zone dell'Isola.

Meteo Sicilia: il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha reso noto il bollettino giornaliero in merito alle condizioni meteo dell’Isola per la giornata di domani. Secondo quanto riportato, è stata diramata un’allerta gialla per domani, 4 novembre 2022, in seguito ai forti rovesci e temporali che potrebbero verificarsi in alcune zone dell’Isola.

Infatti, come raffigurato nella cartina allegata al bollettino, l’allerta gialla riguarderà in particolare le zone C, D, E, F e G, le quali interessano i territori delle province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa, e in parte saranno interessate anche le zone di Palermo e Caltanissetta.

Tuttavia, sebbene il grafico non riporti l’allerta gialla per i territori rientranti nelle province di Enna, Catania e Messina, si segnala anche per queste aree la possibilità di rovesci o temporali che non dovrebbero trasformarsi in fenomeni che possano destare preoccupazione. L’allerta gialla, definita dalla Protezione Civile con il livello di allerta di “Attenzione” indica l’avviso ai cittadini dei territori interessati a mantenersi vigili in caso di possibili nubifragi o temporali.

Di seguito, il bollettino della Protezione Civile e il dettaglio della mappa di allerta inclusa nel documento.