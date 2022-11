Meteo Sicilia, frena il bel tempo: piogge e nubifragi in arrivo sull’Isola

Meteo Sicilia: dopo il prolungamento dell'estate del mese di ottobre, caratterizzato da bel tempo e alte temperature, a novembre sono in arrivo nubifragi sull'Isola.

Meteo Sicilia: il mese di ottobre 2022 si è concluso con il bel tempo nell’Isola, ma l’arrivo di novembre potrebbe far presagire un brusco cambiamento. Infatti, nonostante le recenti giornate di cieli azzurri e sole in Sicilia, con temperature quasi estive e di gran lunga superiori alle medie stagionali, nei prossimi giorni delle precipitazioni potrebbero abbattersi sull’Isola. Di seguito le previsioni per la settimana in corso per quanto riguarda le condizioni meteo Sicilia.

Meteo Sicilia: ultimi giorni di bel tempo

Per quanto riguarda la giornata di oggi, si conferma in generale l’andamento di ottobre, sia in merito alle temperature che riguardo le condizioni meteo. Infatti, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso in tutta le zone dell’Isola. Allo stesso tempo, le temperature si aggireranno tutte tra i 22 e i 28 gradi, per quanto riguarda le massime, mentre le minime saranno comprese tra gli 11 gradi di Enna e i 19 gradi di Messina.

La situazione sarà praticamente invariata per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 3 novembre: tutta la Sicilia sarà infatti caratterizzata da cieli sereni e limpidi e da venti deboli. In merito alle temperature, la minima di 7 gradi prevista a Enna sarà come sempre la più bassa dell’Isola, mentre in alcune città dell’Isola, come Siracusa, si toccheranno nuovamente i 28 gradi.

Meteo Sicilia: nubifragi in arrivo

Tuttavia, nonostante il bel tempo dei giorni precedenti, a partire da venerdì 4 novembre alcune zone della Sicilia potrebbero essere caratterizzate da piogge e temporali. In particolare, si segnala rischio di temporali ad Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, quest’ultima particolarmente colpita da forti piogge nella storia recente.

Per quanto riguarda le temperature, non si registrano bruschi cali, anche se le minime non supereranno i 19 gradi nell’Isola e le massime rimarranno entro i 27 gradi di Siracusa. In ogni caso, quella del maltempo dovrebbe essere una breve parentesi in Sicilia, che durerà solo per il weekend e andrà scemando quasi ovunque nell’Isola a partire dall’inizio della prossima settimana.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, le previsioni per i prossimi giorni rispetteranno in generale quelle del resto dell’Isola. Infatti, la giornata di oggi si presenterà come particolarmente calda per la stagione in corso, con la temperatura massima fino a 28 gradi e cieli sereni. La stessa situazione si confermerà per la giornata di domani, mentre venerdì 4 novembre le condizioni meteo inizieranno a peggiorare anche a Catania.

Tuttavia, il calo delle temperature e l’arrivo delle piogge, che non saranno troppo intense, è previsto a Catania solo a partire da sabato 5 novembre. Infatti, per quel giorno si segnalano possibili precipitazioni sulla città etnea e un calo delle temperature di oltre 10 gradi, con la minima pari a 15 gradi e la massima pari a 18 gradi.