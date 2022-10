Meteo Sicilia, ponte di Ognissanti tra sole e caldo: continua “l’estate” nell’Isola

Meteo Sicilia: previsto ancora caldo anomalo. Per il ponte di Ognissanti le temperature alte fuori stagione si faranno sentire nella maggior parte delle città dell'Isola.

Meteo Sicilia: arriva il ponte di Ognissanti e il caldo anomalo continuerà ad accompagnare gli isolani anche in queste giornate. Sole e caldo su tutto l’Italia e in particolare al Sud e in Sicilia.

Il caldo continuerà durante le ore diurne per poi avere un calo di temperature verso sera, e la situazione pare che continuerà ancora per giorni o addirittura per settimane. Caldo durante le ore diurne ma con temperature che si abbassano al calar del sole.

Meteo Sicilia: previsioni 31 ottobre

Halloween sarà festeggiato sotto un cielo soleggiato e sereno con temperature massime fino ai 26 °C raggiunte da Catania (dove alle ore 14 oggi si registrerà una temperatura massima di 27°C ) e Siracusa. Enna registra la temperatura massima più bassa di tutte le altre città siciliane, 21 °C e una minima di 7 °C.

La situazione per le altre città è la seguente:

Agrigento e Messina 25 °C;

e 25 °C; Ragusa 24 °C;

24 °C; Caltanissetta, Palermo e Trapani 23 °C.

Ognissanti

Anche il 1° novembre, Festa di Ognissanti promette temperature ancora più calde per quanto riguarda le condizioni meteo Sicilia. In particolar modo, ad Agrigento, Catania e Siracusa si prevedono temperature massime fino ai 27 °C.

Messina 26 °C;

26 °C; Caltanissetta , Palermo e Ragusa 25 °C;

, e 25 °C; Trapani 24 °C;

24 °C; Enna 22 °C.

Meteo Sicilia: mercoledì 2 novembre

Durante la giornata di mercoledì, durante la quale si celebra la Commemorazione dei Defunti, le temperature saranno ancora alte. Il cielo prometterà cielo sereno e soleggiato in gran parte delle città siciliane, ad eccezione di Palermo e Trapani, dove sarà prevista nuvolosità. Per entrambe le città, al mattino il cielo sarà sereno per poi diventare nuvoloso al pomeriggio.

Le temperature massime saranno registrate a Catania e Siracusa, rispettivamente 28 °C e 29 °C; seguite da Agrigento e Messina, dove la massima registrata sarà di 26 °C. Caltanissetta, Palermo e Ragusa manterranno la massima di 25 °C, mentre Trapani registrerà una temperatura massima di 24 °C. Inoltre, sia a Palermo sia a Trapani, il cielo nuvolo del giorno prima, tenderà a sparire già dalla sera del 1° novembre. Infine, ad Enna per la giornata di mercoledì, la temperatura massima registrata sarà di 22 °C.