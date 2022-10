Meteo Sicilia, continua “l’estate” più lunga di sempre: previsti fino a 30° nel weekend

Proseguono il bel tempo e le alte temperature anomale per il periodo in corso nell'autunno siciliano: previsto ancora sole e caldo per il weekend e i giorni a seguire.

Meteo Sicilia: l’estate del 2022 non sembra destinata a concludersi nell’Isola. Infatti, ad eccezione di qualche pioggia e di lievi e temporanei abbassamenti delle temperature, le condizioni meteo in Sicilia sono sempre state ottimali anche dopo l’arrivo dell’autunno. Si parla quindi di “un’estate prolungata” che sembra durerà fino al mese di dicembre, facendo godere ai siciliani il bel tempo fino a novembre. Di seguito le previsioni meteo Sicilia per il weekend e i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: fine settimana estivo

Come anticipato, le condizioni meteo Sicilia per il fine settimana e i giorni a seguire prevederanno cieli sereni e alte temperature rispetto alle medie stagionali ovunque nell’Isola. In particolare, la settimana lavorativa si concluderà con il sole su tutto il territorio siciliano e con temperature molto alte considerando il periodo.

Infatti, per la giornata di domani, venerdì 28 ottobre 2022, si segnalano le massime fino a 28 gradi ad Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Siracusa. Allo stesso tempo, le temperature minime non scenderanno mai sotto i 12 gradi, ad eccezione dei 10° di minima previsti per la giornata di domani a Enna.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Non sarà diversa la situazione nel weekend siciliano: secondo quanto riportato dalle previsioni meteo Sicilia, l’Isola e i suoi abitanti potranno godere del bel tempo e delle giornate calde anche nei giorni di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. Infatti, si segnalano cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio siciliano, con temperature che oscilleranno tra i 26 gradi massimi di Agrigento e tra i 7 gradi di Enna e i 18 di Palermo per quanto riguarda le minime.

Ma il bel tempo “anomalo” è destinato a durare: secondo quanto riportato dagli esperti, in Sicilia si prevedono temperature in aumento e scarse piogge anche per il mese di novembre. La situazione potrebbe iniziare a cambiare lievemente a dicembre, quando è possibile che aumentino le piogge, anche se le temperature saranno sempre superiori ai livelli stagionali.

Catania: le previsioni meteo

La situazione di Catania nei prossimi giorni non sarà diversa da quella del resto della Sicilia. Infatti, dopo il caldo record dei giorni trascorsi con temperature anche superiori ai 30 gradi, nei prossimi giorni si assisterà ad un lieve calo delle temperature nella città etnea, anche se le temperature rimarranno alte per la stagione in corso.

Per la giornata di domani, venerdì 28 ottobre 2022, si prospetta sole e temperature che oscilleranno tra i 16 e i 27 gradi. La situazione resterà pressoché invariata nel weekend e, secondo le previsioni meteo, sembra essere destinata a proseguire anche per l’inizio della prossima settimana, per il ponte di Ognissanti e la Festa dei Morti.