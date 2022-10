La Notte di Zucchero torna a Catania: il programma dell’evento

La Notte di Zucchero torna a Catania con un programma che coinvolge grandi e piccini: ecco tutte le attività previste in occasione dell'evento per rivivere le tradizioni antiche siciliane.

Anche quest’anno torna l’evento “Notte di Zucchero – festa di morti, pupi e grattugie”, dell’omonima associazione che mira alla salvaguardia di una delle tradizioni più care al territorio: la festa dei morti. Nei giorni fra il 31 ottobre e il 2 novembre per celebrare, così come si faceva un tempo, la Festa Dei Morti rievocando i cari, con pupi di zucchero, frutta martorana, e doni ma soprattutto con spettacoli ed eventi culturali dedicati alla memoria e alla tradizione gioiosa del culto dei morti: di seguito il programma dell’edizione di quest’anno.

Notte di Zucchero – festa di morti, pupi e grattugie 2022

Martedì 1 Novembre:

Parata “Aspettando Notte di Zucchero: Bentornati Mutticeddi” a cura di Gammazita.

Una sfilata con musicisti, attori, trampolieri, percussionisti che coinvolgerà adulti e bambini a passeggio. Una festa chiassosa e colorata per dare il bentornato ai mutticeddi che tradizione vuole che la notte tra l’1 e il 2 novembre portino regali e doni ai bambini siciliani.

L’evento si svolgerà lungo la via Etnea dall’ingresso della Villa Bellini sino a Piazza Università, a partire dalle 10:00 e fino alle 13:00.

Mercoledì 2 novembre:

“Il Valzer dei doni” Ass. Danza Accademica TMB di Silvana Lo Giudice, Musica di Franz Lehar , Coreografia di Giorgia Torrisi.

Arriva finalmente il giorno in cui tutti i bimbi ricevono i regali da parte dei parenti che non sono più vicini a loro e la gioia ne illumina subito i visi. La stessa gioia che ballando, le ballerine trasmetteranno a tutti i presenti e che li accompagnerà per tutta questo festoso pomeriggio.

L’evento avrà luogo nel Chiostro del Palazzo Centrale dell’Università, Piazza Università 2, a partire dalle 17:00, con replica alle 18:00 e alle 19:00.

“Caccia ai racconti” performance di teatro di figura con Iridiana Petrone e Bottega Cartura.

La festa continua con una performance itinerante che utilizzando le tecniche del teatro di attore e del teatro di figura, stuzzicando la fantasia degli spettatori dai più piccoli ai più grandi, riproporrà lo spirito della caccia ai giocattoli che i bambini fanno la mattina del 2 novembre appena sveglie. Questa volta troveranno racconti!

Anche quest’evento si svolgerà al Chiostro del Palazzo Centrale dell’Università, Piazza Università 2, dalle 17:15, con replica alle 18:15 e alle 19:15.

“Aporia” performance di giocoleria sperimentale a cura del Giorgioliere (Giorgio Laganà).

Partendo dallo studio delle tecniche classiche, attraverso un processo di ricerca e modernizzazione, tra un esilarante interazione con il pubblico e l’altra, il Giorgioliere porterà in scena una fusione di esclusivi e stupefacenti numeri di giocoleria sperimentale ed equilibrismo. Accompagnati dall’irresistibile verve clownesca, gli attrezzi di giocoleria prenderanno forme imprevedibili.

L’evento si svolgerà nel cortile del Palazzo Sangiuliano, sito in Piazza Università 16, a partire dalle 17:00, con replica alle 18:00 e alle 19:00.