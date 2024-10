In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA (AMTS), di concerto con il Comune di Catania, ha previsto nuove linee e il miglioramento di quelle già esistenti, allo scopo di consentire la migliore fruizione possibile agli utenti da e per il cimitero del capoluogo etneo.

Come raggiungere il cimitero in autobus

Per i giorni 1 e 2 novembre, sono disposte:

la riattivazione della linea: F ovest – Sanzio-Cimitero , con il seguente percorso di andata (viale R. Sanzio, via Torino, via F. Fusco, via Ingegnere, via Etnea, piazza Cavour, via Etnea, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza della Repubblica, corso Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, via VI Aprile, piazza dei Martiri, via V. Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, piazza Borsellino, via Mulino S. Lucia, via C. Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella -Cimitero) e di ritorno (Cimitero – via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, via D. Tempio, via C. Colombo, via Mulino S. Lucia, via Dusmet, piazza dei Martiri, via VI Aprile, Stazione Centrale, corso Martiri della Libertà, corso Sicilia, piazza Stesicoro, Via Etnea, piazza Cavour, via Etnea, via Ingegnere, via F. Fusco, via Torino, piazza A. Lincoln, Viale R. Sanzio, piazza M. Buonarroti, viale R. Sanzio, piazzale Sanzio);

la riattivazione della Circolare: 448F Cannizzaro-Cimitero, con il seguente percorso (via A. Caruso, via Battello, via Messina, viale Ulisse, piazza M. Battaglia, via Messina, via Acireale, via Principe Nicola, via G. Leopardi, via G. D'Annunzio, via Monserrato, via Etnea, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza della Repubblica, vorso Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, via VI Aprile, piazza dei Martiri, via V. Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, piazza Borsellino, via Mulino S. Lucia, Via C. Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, Via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, via D. Tempio, via C. Colombo, via Mulino S. Lucia, via Dusmet, Piazza dei Martiri, via VI Aprile, Stazione Centrale, Corso Martiri della Libertà, Corso Sicilia, piazza Stesicoro, via Etnea, piazza Cavour, via Fondaco, via Monserrato, via G. D'Annunzio, via S. Fulci, via Re Martino, via Galatioto, via del Rotolo, viale A. Alagona, piazza Mancini Battaglia, via Acicastello, via A. Caruso).

Oltre a queste linee aggiuntive, vanno aggiunte quelle già in vigore come il 523 che nel percorso prevede fermate in via Acquicella e via della Concordia, e il 525, entrambi con partenza da piazza Borsellino.

Dal parcheggio Nesima, invece, partiranno le linee 628N e 628R che copriranno, anch’esse, le zone del cimitero.

Per spostarsi più rapidamente all’interno del camposanto è, inoltre, attiva la navetta interna 602.