Al via l’edizione 2025 della Fiera dei Morti a Catania, evento tanto atteso dai cittadini in occasione della festività dei defunti. Gli oltre 150 stand saranno pronti ad aprire, con prodotti artigianali, gastronomia siciliana, dolci tipici e idee regalo, con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie, grazie ad aree gioco, laboratori e spettacoli.

Anche quest’anno, la location è quella del Parcheggio Fontanarossa, ampia e facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici.

L’ inaugurazione è prevista per domenica 26 ottobre. La fiera resterà aperta fino a martedì 4 novembre, con i seguenti orari:

Festivi e prefestivi: 9:00 – 24:00;

Feriali: 9:00 – 22:30.

Si tratta di un evento da non perdere, parte integrante della tradizione catanese per la commemorazione dei defunti, e un modo per riscoprire la cultura siciliana grazie ai tantissimi stand presenti.