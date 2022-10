Metro Catania: prolungato orario di apertura per partita Catania SSD vs. Locri

In occasione del match tra il Catania SSD e il Locri, FCE ha comunicato che prolungherà l'orario di apertura del servizio metro, in modo da defluire gli spettatori della partita.

Con un avviso sul proprio profilo ufficiale Facebook, FCE ha reso noto che per la giornata di domani, mercoledì 19 ottobre 2022, l’orario di attività del servizio metro sarà prolungato. La motivazione alla base di questa scelta è quella di favorire il deflusso degli spettatori per la partita di calcio Catania-Locri, in programma alle ore 18:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.

A tal riguardo, l’orario di esercizio della Metropolitana sarà prolungato di un’ora e, in virtù del prolungamento, l’ultima corsa in partenza da stazione #NESIMA avverrà alle 21:35 mentre l’ultima in partenza da #STESICORO alle ore 22:00.