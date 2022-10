Amazon Prime Day di ottobre, via alle offerte: quelle da non perdere

Amazon Prime Day ottobre 2022: finalmente via alle offerte. Quali sono le più interessanti e come usufruirne? Di seguito i dettagli sull'evento, attesissimo.

Amazon Prime Day: torna l’evento esclusivo, in una veste del tutto autunnale, del colosso aziendale americano. Come funziona? In che giorni si potrà usufruire delle offerte e quali sono le più interessanti? Di seguito chiarimenti ed esempi.

Amazon Prime Day: cos’è e quando si svolgerà

Milioni di offerte esclusive su prodotti di ogni tipo: ecco il ritorno del tanto amato Amazon Prime Day, che si svolge nelle giornate dell’11 e 12 ottobre 2022 come replica del precedente evento che ha portato grandi vendite all’azienda più famosa del mondo.

Tutte le promozioni sono partite proprio dalla mezzanotte di oggi: sul portale di e-commerce sono presenti codici sconto e offerte di migliaia di prodotti. La durata è di 48 ore in totale. Si esplicita che le offerte spetteranno ai clienti Amazon Prime.

Come risparmiare?

Per poter entrare nel vivo dell’Amazon Prime Day 2022 basterà accedere dalla pagina principale dell’iniziativa sul sito. Così tutti gli utenti interessati avranno la possibilità di sfogliare le offerte, divise per categoria, e acquistare i prodotti.

Bisognerà tenere d’occhio, poi, le particolari “offerte lampo” e “offerte wow”, che saranno riservate soltanto per i più attenti e veloci. Amazon Prime Day ottobre: le offerte più interessanti

Amazon Prime Day: alcune offerte esclusive

I prodotti in offerta sono davvero numerosi. Di seguito alcuni esempi:

Honor Magicbook X15 Laptop

Oggi a metà prezzo un Laptop Honor, con FullView Display. A €369 anziché €649,99.

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor Curvo Gaming

Per gli amanti del gaming – o di un ottimo schermo – in offerta un monitor da gaming da 27 pollici. Oggi a €299 invece che €619.

Aspirapolvere con Filo Shark

Eccezionalmente a €199 anziché €349,99 l’aspirapolvere con filo Shark.

Braun CareStyle – Ferro Generatore di Vapore

A soli €99, anziché €150 anche questo prodotto, utile ai più.

LG F4WV310S6E -Lavatrice a Carica Frontale da 10.5KG

A oltre metà prezzo anche questa lavatrice targata LG. In queste ore il costo sarà di €445,89 anziché €1.099.

Smartphone Xiaomi Note 10S

Chi è, invece, alla ricerca di un nuovo smartphone potrebbe essere interessato a questo, a €179,90 anziché che €249,90.