Festa delle Offerte Prime di Amazon: cos’è e quando sarà

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è in arrivo: ecco in cosa consiste e quali sono le date ufficiali annunciate.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta arrivando e in molti l’attendono con concitazione. Infatti, le persone che usufruiscono dei servizi di Amazon sono tantissime e una giornata piena di offerte e prodotti a prezzi ridotti è sicuramente un’ottima notizia per tutti. Ecco tutte le informazioni sull’evento, cos’è e quando sarà.

Festa delle Offerte Prime di Amazon: cos’è

Prima di entrare nelle spiegazioni più dettagliate è importante comprendere per bene cos’è la Festa delle Offerte Prime. In realtà, quest’evento è sicuramente noto ai più con il nome originale: Prime Day 2023 di ottobre. Infatti, la Festa Amazon in arrivo non è altro che la giornata delle offerte Prime che si verifica ogni anno. Tuttavia, Amazon ha optato per dare un nuovo nome a questa giornata, in modo da poterla differenziare dai giorni di offerte che ricorrono nel periodo estivo.

Ma in cosa consiste la Festa delle Offerte? Nello specifico, si tratta di giornate in cui i clienti di Amazon Prime potranno acquistare prodotti selezionati ad un prezzo scontato. Si sottolinea che l’evento è rivolto solo ai clienti Prime e non a tutti i fruitori dei servizi di Amazon.

Festa delle Offerte Prime di Amazon: quando sarà

Come anticipato, non marca ormai molto all’arrivo delle giornate di sconti per i clienti Amazon Prime. Infatti, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è prevista per la prossima settimana. In particolare, le giornate interessate saranno quelle di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023.

Sono previste delle tempistiche specifiche: infatti, l’inizio delle offerte si avrà a partire dalla mezzanotte del 10 ottobre fino alle ore 23:59 del secondo giorno di offerte. In questo modo, i clienti potranno accedere ai prodotti scontati per 48 ore di seguito.

Come arrivare preparati ai Prime Days di ottobre

Ma come fare per non lasciarsi sfuggire nessuna offerta? Senza dubbio, una tecnica infallibile è quella di abbozzare già qualche giorno prima una lista di prodotti che si vuole acquistare. In questo modo, sarà più facile fare una cernita nel momento in cui si avranno le offerte davanti.

Infine, può essere utile pensare di ricavarsi uno spazio di tempo da dedicare esclusivamente alla ricerca delle offerte nell’arco delle 48 ore disponibili, in modo da poter valutare gli sconti in modo più organizzato e con calma.