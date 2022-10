Amazon Prime Video, ottobre 2022: le novità del mese

Amazon Prime Video, ottobre 2022: quali sono i film, i documentari e le serie TV in uscita per il primo mese autunnale dell'anno? Ecco tutti i titoli resi noti e disponibili sulla piattaforma streaming.

Amazon Prime Video, ottobre 2022: diverse novità attendono gli utenti della nota piattaforma di streaming online legata al colosso dell’e-commerce statunitense. Infatti, per il primo vero mese autunnale del 2022 sono previste tante nuove uscite su Amazon Prime Video tra serie TV e film o documentari. Si tratta di certo di un’ottima notizia per gli amanti dello streaming, soprattutto considerando il rientro effettivo dalle ferie e il freddo in arrivo. Ecco quindi tutte le novità di Amazon Prime Video ottobre 2022.

Amazon Prime Video, ottobre 2022: i film in arrivo

Tra le nuove uscite su Amazon Prime Video alcuni film sono già stati rilasciati sulla piattaforma: è il caso di “Catherine Called Birdy” e “Chase – Scomparsa”, disponibili rispettivamente dal 7 e dal 10 ottobre. Inoltre, il 21 ottobre verrà rilasciato “Argentina, 1985”, film ispirato ad una storia vera e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Inoltre, nel corso del mese saranno caricati sulla piattaforma anche altri film iconici quali “Sliding Doors”, “Baarìa”, “La leggenda del pianista sull’oceano” o ancora “Il Grinch” e “L’Amore non va in vacanza”.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita ad ottobre 2022

Tra le serie TV novità in arrivo su Amazon Prime Video ottobre 2022 si trovano diversi titoli, come “INVERSO – The Periperal”, la cui uscita è prevista per il 21 ottobre. Nella stessa data sarà pubblicata anche la prima stagione di “Modern Love Tokyo”, versione giapponese della celebre serie di successo.

Inoltre, anche per i più nostalgici sono in arrivo delle buone notizie: è in arrivo su Amazon Prime Video “Smallville”, che sarà disponibile dalla prima alla decima stagione sulla piattaforma streaming a partire dal 20 ottobre.

Documentari in arrivo a ottobre 2022

Infine, anche i documentari hanno un ruolo importante per il traffico di utenti sulla piattaforma streaming di Amazon. Tra le novità per ottobre 2022 si segnala “Red Valley: siamo quello che ascoltiamo” realizzato con la collaborazione di Blanco, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra e molti altri artisti, disponibile a partire dal terzo giorno del mese.

Infine, per gli amanti del genere Azione e Spionaggio, si segnala che dal 5 ottobre è disponibile su Amazon Prime Video “The Sound of 007”, documentario che affronta il tema della colonna sonora dei film aventi per protagonista l’agente segreto più noto del cinema: James Bond.