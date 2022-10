Catania, accerchiano e colpiscono un’auto della Polizia durante un funerale [VIDEO]

A Catania un'auto della Polizia è rimasta bloccata in un corteo di motorini e persone partecipanti ad un funerale, i quali l'hanno accerchiata e colpita per poi proseguire con il corteo.

Le immagini di Catania girano di nuovo sui social e, purtroppo, ancora una volta non si tratta di una bella pagina per la città etnea. Infatti, nelle scorse ore è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, un video che mostra un’auto della Polizia accerchiata e colpita durante un funerale. Nel post pubblicato dalla pagina, che ripubblica immagini e video di degrado nella città di Catania, viene riportata la spiegazione dei fatti.

Secondo quanto riportato, durante il corteo di un funerale per due ragazzi morti in un’incidente in moto, un’auto della Polizia che passava dal quartiere è stata accerchiata da persone e dai tanti motorini che componevano il corteo. Inoltre, una donna ha anche colpito l’auto con un oggetto e successivamente ha aperto lo sportello del passeggero. I due agenti all’interno dell’auto non hanno potuto reagire dato l’accerchiamento da parte dei tanti partecipanti al funerale e sono rimasti bloccati con la loro auto nella folla, come si vede nel video. Il tutto, sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, che hanno ripreso diverse scene di degrado dal funerale, finché il corteo non è proseguito e l’auto della Polizia con gli agenti all’interno non è stata lasciata andare.