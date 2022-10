Meteo Sicilia, temporali in arrivo ma ancora alte temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: l'Isola si trova catapultata, nuovamente, in un clima dal sapore quasi estivo. Ma è destinato a durare? Quali temperature aspettarsi per il weekend? E cosa ci si aspetta dalla prossima settimana?

Meteo Sicilia: il 2022, più di altri, sarà un anno ben ricordato per la caldissima estate che, durante gli scorsi mesi, ha attanagliato tutta l’Europa, facendo sfiorare i 40° in Paesi dove non vi si era mai arrivati, e facendo superare questa temperatura di molto in luoghi più a sud, come in Sicilia.

Proprio sull’Isola, però, il caldo sembra non voler mollare la presa: dopo giornate piovose e fresche, tipicamente autunnali, le temperature sono iniziate a salire nuovamente, preannunciando un ultimo colpo di coda da parte di un’estate che si ostina a non finire. Cosa aspettarsi, dunque, in Sicilia nei prossimi giorni?

Meteo Sicilia: weekend all’insegna del caldo

Sciarpe e giacche a vento nuovamente in armadio, dunque: il brusco, nuovo aumento delle temperature sta caratterizzando la settimana, sin dal suo inizio, con un caldo che si pensava che, per almeno un po’, in Sicilia non si sarebbe sentito. Invece, sin da oggi, mercoledì 5 ottobre, si toccheranno punte di 27° in luoghi come il Siracusano e l’Agrigentino. Farà caldo anche domani, giovedì 6 ottobre, sebbene la giornata sarà caratterizzata da annuvolamenti sparsi in tutte le province dell’Isola.

Sarà un weekend all’insegna del caldo: venerdì 7 ottobre si toccheranno nuovamente i 27°, nel Siracusano e nel Catanese; temperatura destinata ad aumentare il sabato, 8 ottobre, quando si arriverà a una massima di ben 28°. Le nubi torneranno per caratterizzare la domenica, 9 ottobre; tuttavia, nel Siracusano si arriverà a ben 29°.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Anche nel Catanese, le giornate saranno caratterizzate dal buon tempo; si toccheranno fino a 28°, attesi specialmente tra sabato 8 e domenica 9 ottobre. Tuttavia, il bel tempo non è destinato a durare: domenica il gran caldo saluterà la provincia etnea e le temperature inizieranno a scendere; già da lunedì 10 ottobre, inoltre, il cattivo tempo caratterizzerà prima il Catanese e poi tutta l’Isola: si attenderanno per allora, infatti, forti temporali.