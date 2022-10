Incidente mortale in Sicilia: sale a due il bilancio delle vittime

Camion cade giù dal viadotto, nel sinistro sarebbero coinvolte due auto e il mezzo pesante. Sul posto Anas, vigili del fuoco e polizia stradale.

Grave incidente stradale sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso“, situata nel territorio di Caltanissetta. Secondo le prime ricostruzioni, nel sinistro, sono stati coinvolte due auto e un mezzo pesante. Proprio questo, in seguito all’impatto, è uscito fuori dalla sede stradale precipitando da un viadotto. Mentre inizialmente si contavano un morto e tre feriti, il bilancio attuale si è aggravato ulteriormente e i morti sarebbero due. Sul posto c’è stato bisogno, oltre che di vigili del fuoco e polizia stradale, anche dell’intervento personale di Anas per il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

Secondo la polizia stradale, lo scontro si è verificato intorno alle 16.20 di ieri pomeriggio all’altezza di Capodarso. Il tir sembra esser volato giù da un viadotto per diversi metri dopo lo scontro avvenuto con due auto. Nell’incidente il camionista ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, tra cui una donna di 72 anni in maniera piuttosto grave, trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia, dove però nel corso della serata è deceduta. Gli altri due pazienti, meno gravi invece, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna. All’arrivo dell’elisoccorso e delle ambulanze dalla centrale del 118, per l’autista del tir ormai non c’era più nulla da fare.