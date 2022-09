Lavoro Catania, Lidl e Decathlon assumono: le offerte

Lavoro Catania: Lidl e Decathlon sono in cerca di personale da inserire nei punti vendita di Catania e provincia. Di seguito, le offerte più interessanti.

Lavoro Catania: posizioni aperte in supermercati e negozi specializzati in articoli sportivi. Lidl e Decathlon sono in cerca di personale da inserire nei propri punti vendita situati nel Catanese. Ecco le offerte più interessanti.

Offerte lavoro Catania: le offerte Lidl

La nota catena di supermercati di origine tedesca è alla ricerca di un Addetto Vendite part-time di 8 ore domenicali per il punto vendita situato in Via Giovanni Segantini, posizione ideale per studenti che al tempo stesso vogliono avere un’indipendenza economica. Le mansioni principali sono:

assistere il cliente;

ordinare i prodotti sugli scaffali;

gestire la cassa;

rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti;

sistemare e pulire i locali.

Il profilo ricercato deve essere uno studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro, un lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend o un giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi nel mondo del lavoro.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Diploma di maturità ;

; Spiccato orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Approccio Multitasking.

Lidl è, inoltre, alla ricerca di un Operatore di Filiale part-time nella sede di Corso Sicilia. La figura si occuperà di:

Collaborare con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

I requisiti sono i seguenti:

Orientamento al cliente

Attitudine al lavoro di squadra

Affidabilità e flessibilità

Capacità di multitasking.