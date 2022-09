In Sicilia visite serali a 1 euro: cosa vedere nelle “Giornate Europee del Patrimonio”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, alcuni importanti luoghi della cultura in Sicilia aprono in orari straordinari e riservano biglietti a prezzi stracciati. I dettagli dell'iniziativa.

Visitare luoghi splendidi in Sicilia spendendo soltanto un euro? Le Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato tra gli eventi culturali in Europa, lo permettono. Queste tornano a breve, sabato 24 e domenica 25 settembre.

Aderisce anche l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Dunque, per l’occasione, in Sicilia è prevista anche la visita serale di musei e altri luoghi della cultura al prezzo di appena 1 euro. Più in generale, ciascuna provincia dell’Isola riserverà ad appassionati e curiosi una serie di imperdibili iniziative: ecco quali.

Agrigento

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Sabato 24 settembre alle 17 – Visita gratuita (max 40 persone) all’Ipogeo Giacatello, infrastruttura idrica di epoca greca unica nel suo genere accompagnati dagli archeologi di CoopCulture e dagli speleologi dell’associazione Agrigento Sotterranea.

Caltanissetta

Parco archeologico di Gela. Sito archeologico di Bosco Littorio. Mostra Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito: visita al costo di 1 euro (orari di apertura: dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 24).

Catania

Palazzo dell’Università di Catania – Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane. Agata. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali: il 24 settembre dalle 16:00 alle 20:00 e il 25 settembre dalle 09:00 alle 13:00;

Al Museo Diocesano Sofonisba Anguissola e la Madonna dell’Itria e Il culto dell’Odighitria in Sicilia dal Medio Evo all’Età moderna: il 24 e 25 settembre dalle 9:00 alle 13: 00. L’ingresso alla mostra risulterà gratuito mentre sarà a pagamento la visita completa del Museo Diocesano.

Enna

Villa Romana del Casale e Museo della Città e del Territorio Palazzo Trigona: orario continuato dalle 9:00 alle 19.30 e dalle 20:00 alle 23:00 al prezzo di 1 euro.

Museo regionale di Aidone: ingresso con biglietto regolare e orario continuato dalle 9.00 alle 19.30. Dalle 19.30 alle 23.00, invece, l’ingresso si pagherà 1 euro.

Messina

Biblioteca Regionale di Messina: Salone degli Eventi. L’Archimandrato del SS. Salvatore di Messina: Storia e tesori librari a 900 anni dalla fondazione;

Sito archeologico di Halaesa Arconidea: Orario diurno regolare con pagamento del biglietto. Dalle ore 20:00 alle 23:00 biglietto ad 1 euro;

Antiquarium di Milazzo: orario diurno regolare con pagamento del biglietto. Dalle ore 20:00 alle 23:00 con biglietto di 1 euro.

Terme Romane di Capo D’Orlando: orario diurno regolare con pagamento del biglietto. Dalle ore 20:00 alle 23:00 si pagherà soltanto 1 euro.

Villa Romana di Patti Marina: orario diurno regolare con pagamento del biglietto. Dalle ore 20:00 alle 23:00 biglietto al costo di 1 euro.

Mu.Me. Museo di Messina: aperto dalle 20.00 alle 23.00 con biglietti a 1 euro.

Palermo

Palazzo Mirto: apertura serale dalle 20.00 alle 24.00 con biglietto 1 euro

Oratorio dei Bianchi: apertura serale dalle 20.00 alle 24.00 con ingresso gratis;

Villino Florio: il 24 e 25 settembre ingresso gratuito dalle 9.00 alle 13.00;

Museo “Antonio Salinas” aperto e visitabile in via straordinaria dalle ore 20:00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23:00) con ingresso a 1 euro. Vi è anche la possibilità di effettuare a pagamento le iniziative organizzate da CoopCulture.

-ore 19.30: visita gioco e laboratorio didattico per bimbi di età compresa tra i 5 e i 10 anni alla scoperta del museo più antico della Sicilia;

– ore 21.15 e ore 22.15: percorso didattico riservato agli adulti che affronta il tema dell’importanza delle operazioni di conservazione, restauro, riuso e recupero di materiali.

Ragusa

Scicli: Complesso monumentale dell’Ex complesso della Croce: il 25 settembre orario continuato dalle 8.30 alle 19:00 con pagamento del biglietto di ingresso. Dalle 19:00 alle 22.00 si pagherà, invece, 1 euro.

Museo Archeologico Regionale di Kamarina: apertura dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 con pagamento del biglietto di ingresso. Apertura serale dalle 19.00 alle 22.00 con biglietto ad 1 euro.

Siracusa

Museo Paolo Orsi: aperto il 24 e 25 dalle 19:00 alle 22:00 con ingresso a 1 euro;

Museo Archeologico di Palazzo Cappellani a Palazzolo Acreide: aperto dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Alle 19 e alle 20.30 visite guidate ad opera dell’Associazione Meraki. Area Archeologica di Akrai. Alle 10.30 visita guidata ad opera dell’Associazione Meraki.

Trapani

Parco archeologico di Segesta. Apertura diurna del Parco con regolare biglietto di ingresso.

Vivere da Segestani come Eraclio – visita alla casa del Navarca. Visita dell’area archeologica a piedi. Ingresso serale al Parco gratuito. Visita ore 10:00 organizzata da CoopCulture a pagamento).

Segesta sotto le stelle: il 24 e il 25 settembre alle ore 21:00 e alle ore 22:15 visita notturna guidata al Tempio di Segesta con archeologo al prezzo ridotto di 1 euro.

Inoltre il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria il 24 settembre aderisce all’apertura straordinaria serale del sito al prezzo di 1 euro. Previste anche esperienze didattiche per i più piccoli e le famiglie.

Il Museo di Baglio Anselmi e il Parco Lilibeo propongono il 24 e 25 visite a cantiere aperto agli scavi condotti dall’Università di Ginevra con biglietto di ingresso dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 . Sabato 24, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, Baglio Anselmi apre con biglietto a 1 euro.