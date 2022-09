Sicilia, rapporti sessuali con studente 17enne: operatore scolastico a giudizio

Disposto il "giudizio immediato" per A.R., l'operatore scolastico di 51 anni su cui ricadono le accuse.

Pesanti le accuse a carico di un operatore scolastico impiegato in un istituto del Trapanese, quello Professionale Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice.

Il Giudice per le indagini preliminari di Trapani, Massimo Corleo, ha disposto il “giudizio immediato” per l’assistente tecnico di 51 anni originario di Marsala (A.R.) per cui, il 23 giugno scorso, erano scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di adescamento di minori e atti sessuali nei confronti di un minorenne.

Si precisa che inizialmente ammontavano a tre gli episodi contestati in danno di alunni della scuola: uno, appunto, per adescamento e due per atti sessuali con un minore. Ora, invece, all’operatore scolastico viene contestata soltanto l’accusa di atti sessuali con un minore, con l’aggravante della continuazione.

Secondo l’accusa la vittima, un alunno dell’Istituto professionale che tra l’estate e l’autunno del 2021 aveva solo 17 anni, sarebbe stato stato convinto dall’uomo ad andare in vacanza insieme, a recarsi presso la propria abitazione e, in cambio di sigarette, abiti, un telefono cellulare e cene al ristorante, a consumare rapporti sessuali.

Secondo quanto riferito da PM e Gip, il 51enne avrebbe abusato della fiducia che il ragazzo riponeva in lui.

L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione fatta al preside dalla madre di uno studente che avrebbe notato strani messaggi sul telefono cellulare del figlio. In seguito lo stesso dirigente scolastico denunciò i fatti alla polizia.