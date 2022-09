Lavoro Catania e provincia: LIDL, MediaWorld e Leroy Merlin assumono

Lavoro Catania e provincia, ecco alcuni spunti per chi cerca lavoro con alcune delle posizioni lavorative attualmente attive nella zona: da LIDL a Leroy Merlin, passando per MediaWorld.

Lavoro Catania e provincia: diverse aziende attive nel territorio etneo sono alla ricerca di personale per i propri punti vendita presenti tra la città e la provincia. Ecco alcuni annunci di opportunità di lavoro Catania e provincia ancora disponibili.

Offerte lavoro Catania e provincia: LIDL

La nota azienda nel settore della grande distribuzione è alla ricerca di personale per diverse mansioni nel territorio di Catania: di seguito le offerte disponibili.

Operatore di Filiale Lidl

Il profilo richiesto richiede la collaborazione con il team della filiale di via Felice Fontana, rifornimento dei prodotti sugli scaffali, preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione, pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita. I requisiti sono:

Orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Capacità di multitasking.

Si tratta di un contratto part-time, con possibilità di 30 o 25 ore settimanali, con inquadramento al Sesto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata) e una retribuzione di circa 1050,00euro. Il contratto prevede che le ore lavorate siano conteggiate e retribuite al minuto. Sono previsti dei benefit tra cui buoni spesa annuali e l’adesione a una piattaforma di scontistiche e convenzioni aziendali e un piano sanitario aziendale integrativo.

Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale dell’azienda e cercare l’annuncio di lavoro al quale si è interessati.

Manager LIDL: Misterbianco

L’azienda Lidl ricerca un capo manager per il punto vendita di Misterbianco, in qualità di responsabile di circa 5 punti vendita.

I requisiti:

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata; Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership;

Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Viene proposto un contratto a tempo indeterminato con inquadramento già dal momento dell’assunzione al livello Quadro, un pacchetto retributivo di sicuro interesse con RAL commisurata all’esperienza maturata, a partire da 45.000€, e possibilità di avanzamento economico in base alle performance raggiunte e ulteriori elementi aggiuntivi di oltre cinque mila euro e buoni pasto aziendali. Tra i benefit troviamo anche l’auto aziendale e assicurazione infortunistica.

Subito lavoro Catania: MediaWorld

L’azienda MediaWorld presente nel territorio etneo è alla ricerca di personale da inquadrare nel ruolo di Addetti vendita/logistica. Per la posizione si ricercano persone che abbiano i seguenti requisiti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Tra i requisiti c’è l’adesione al codice etico della azienda visibile sul sito da cui è possibile candidarsi. Offrono un contratto Part-Time, a tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Lavoro Catania e provincia: Leroy Merlin

Come annunciato nel corso dell’estate, Leroy Merlin aprirà presto un nuovo punto vendita a Catania. A tal proposito, ricerca e seleziona per i propri team Venditori esperti con competenze ed esperienze di vario tipo per realizzare i progetti e le esigenze dei propri clienti. Ecco le diverse figure ricercate:

Architetti, ingegneri e professionisti/e di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine (CODICE 567); porte blindate, porte da interno, infissi, finestre (CODICE 200); arredamento per giardini, balconi, terrazzi (CODICE 900).

di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: Interior Designer e Arredatori/Arredatrici per la realizzazione e decorazione di interni:

– tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno) (CODICE 1213).

per la realizzazione e decorazione di interni: – tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno) (CODICE 1213). Agronomi/e e Vivaisti/e (CODICE 900) per la vendita e manutenzione di: giardini, piante ornamentali per interno ed esterno; impianti di irrigazione e piscine.

(CODICE 900) per la vendita e manutenzione di: Venditori/Venditrici con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: impiantistica elettrica, domotica/smart-home (CODICE 300); impiantistica idraulica, termoarredo (CODICE 800); utensileria, ferramenta e vernici (CODICE 410); edilizia e falegnameria (CODICE 192).

con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: Geometri esperti/e di cantiere (CODICE 540) per garantire ai Clienti la qualità dei servizi di sopralluogo, posa ed installazione dei prodotti con gli artigiani partner del punto vendita.

I requisiti:

laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai Clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i Clienti;

cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti;

disponibilità, collaborazione e lavoro in team;

attitudine all’apprendimento, all’aggiornamento continuo in coerenza con le evoluzioni omnicanali del mercato.

A seconda della posizione, sono previsti contratti a tempo indeterminato o determinato in coerenza con il livello di professionalità maturata, orario full time o part time distribuito su turni; verranno forniti strumenti digitali individuali e programmi di formazione su misura.

Per inviare la candidatura sarà necessario accedere al sito ufficiale, indicando il ruolo e l’ambito professionale di interesse.