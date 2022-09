Sciopero aereo 12 settembre: i voli a rischio

Lunedì 12 Settembre sciopero nazionale degli aerei. Ita Airways cerca di aiutare i propri passeggeri con una protezione in caso di cancellazione.

Il lunedì mattina inizia con uno sciopero nazionale del trasporto aereo che potrebbe portare alla cancellazione di diversi voli e causare disagi ai viaggiatori di tutta Italia.

Cosa succede oggi

Il sindacato del personale aeroportuale CUB trasporti ha indetto uno sciopero generale di 24 ore a partire dalla mezzanotte di lunedì 12 settembre su tutto il territorio italiano. La motivazione della protesta è da ricercare nell’aumento del costo della vita, il lavoro precario e soprattutto nell’introduzione delle tre giornate non retribuite di lavoro in più all’anno (ore incrementali).

Visto il periodo, questi problemi stanno gravando su tutti i lavoratori e il personale aeroportuale non è da meno. Nel corso della giornata saranno garantiti soltanto i voli con orario di decollo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, oltre ad eventuali voli indicati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

In caso di volo cancellato

Dato lo sciopero, Ita Airways ha prontamente comunicato che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli durante le 24h. Chiunque abbia acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare nella giornata del 12 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale, oppure chiedere il rimborso del biglietto fino al 19 settembre 2022.

Questa procedura sarà però possibile soltanto nel caso in cui il volo venga cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore. La compagnia ha dichiarato di avere attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, cercando di prenotare nuovamente sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori che si troveranno coinvolti nelle cancellazioni della giornata. Infatti, secondo i dati di Ita, circa il 43% dei passeggeri riuscirà a volare senza intoppi dovuti allo sciopero, anche se la compagnia aerea consiglia caldamente di controllare sul sito o l’applicazione prima di recarsi fisicamente in aeroporto.

Le parole del segretario nazionale CUB Trasporti

“Aumentano i prezzi del 10% mentre le buste paga sono ferme al 2017, il calcolo dei notturni, dei festivi, degli straordinari viene fatto in base alle paghe del 2010, i carichi di lavoro aumentano mentre le assunzioni vengono fatte unicamente con contratti da precari”, queste le parole di Antonio Amoroso, segretario nazionale Cub Trasporti. Alla sua protesta si aggiunge anche quella di Renzo Canavesi della Cub Trasporti di Malpensa, da dove lunedì partirà la manifestazione del sindacato: “I turni sono sempre più esasperanti. I rischi di contagio per la pandemia correlati al contatto con i passeggeri hanno scaricato sui lavoratori una serie infinita di attività aggiuntive a quelle tradizionali legate alle mansioni di pertinenza con spesso aggressioni anche fisiche nei confronti degli operatori, costretti a lavorare sotto organico in un clima molto pesante”.