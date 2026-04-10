Giornata difficile per il trasporto aereo italiano quella di venerdì 10 aprile 2026, segnata dallo sciopero nazionale del comparto aereo che coinvolge il personale di ENAV dalle ore 13:00 alle 17:00. Anche se la protesta interessa in particolare alcuni centri di controllo come Roma, Milano e Napoli, gli effetti si stanno facendo sentire in tutta Italia, con disagi evidenti anche all’aeroporto di Catania.
Voli cancellati: partenze e arrivi coinvolti
Allo scalo etneo si registra una lunga lista di voli cancellati, sia in partenza che in arrivo, con pesanti ripercussioni per i passeggeri.
Tra le cancellazioni segnalate:
Partenze
- Catania – Bologna (Ryanair FR 03750, ore 11:45)
Arrivi
- Praga (Ryanair FR 07517, ore 13:00)
- Milano Malpensa (EasyJet Europe EC 03539, ore 13:05)
- Belgrado (Air Serbia JU 00438, ore 13:45)
- Cracovia (Ryanair FR 02726, ore 14:05)
- Bucarest (Wizz Air Malta W4 03151, ore 15:05)
- Bologna (Ryanair FR 03749, ore 16:00)
Una serie di collegamenti europei e nazionali che evidenzia l’impatto concreto dello sciopero sulla mobilità da e per la Sicilia.
Sciopero ENAV: cosa sta succedendo
Lo sciopero riguarda il personale addetto al controllo del traffico aereo e ai servizi tecnici. Nonostante siano garantite le fasce orarie protette, l’operatività complessiva sta subendo rallentamenti e cancellazioni anche al di fuori degli orari interessati.
Restano comunque assicurati:
- i voli nelle fasce di garanzia
- i collegamenti inseriti nell’elenco ufficiale ENAC
Disagi per i passeggeri e cosa fare
La situazione sta creando disagi significativi per i viaggiatori, soprattutto per chi ha voli programmati nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di:
- verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto
- contattare la compagnia aerea per eventuali riprotezioni
- presentarsi con anticipo in caso di partenza confermata
Possibili aggiornamenti
La situazione resta in evoluzione e non si escludono ulteriori variazioni nel corso della giornata. Le autorità invitano i passeggeri a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali.