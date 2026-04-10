Giornata difficile per il trasporto aereo italiano quella di venerdì 10 aprile 2026, segnata dallo sciopero nazionale del comparto aereo che coinvolge il personale di ENAV dalle ore 13:00 alle 17:00. Anche se la protesta interessa in particolare alcuni centri di controllo come Roma, Milano e Napoli, gli effetti si stanno facendo sentire in tutta Italia, con disagi evidenti anche all’aeroporto di Catania.

Voli cancellati: partenze e arrivi coinvolti

Allo scalo etneo si registra una lunga lista di voli cancellati, sia in partenza che in arrivo, con pesanti ripercussioni per i passeggeri.

Tra le cancellazioni segnalate:

Partenze

Catania – Bologna (Ryanair FR 03750, ore 11:45)

Arrivi

Praga (Ryanair FR 07517, ore 13:00)

Milano Malpensa (EasyJet Europe EC 03539, ore 13:05)

Belgrado (Air Serbia JU 00438, ore 13:45)

Cracovia (Ryanair FR 02726, ore 14:05)

Bucarest (Wizz Air Malta W4 03151, ore 15:05)

Bologna (Ryanair FR 03749, ore 16:00)

Una serie di collegamenti europei e nazionali che evidenzia l’impatto concreto dello sciopero sulla mobilità da e per la Sicilia.

Sciopero ENAV: cosa sta succedendo

Lo sciopero riguarda il personale addetto al controllo del traffico aereo e ai servizi tecnici. Nonostante siano garantite le fasce orarie protette, l’operatività complessiva sta subendo rallentamenti e cancellazioni anche al di fuori degli orari interessati.

Restano comunque assicurati:

i voli nelle fasce di garanzia

i collegamenti inseriti nell’elenco ufficiale ENAC

Disagi per i passeggeri e cosa fare

La situazione sta creando disagi significativi per i viaggiatori, soprattutto per chi ha voli programmati nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di:

verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto contattare la compagnia aerea per eventuali riprotezioni presentarsi con anticipo in caso di partenza confermata

Possibili aggiornamenti

La situazione resta in evoluzione e non si escludono ulteriori variazioni nel corso della giornata. Le autorità invitano i passeggeri a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali.