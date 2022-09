Elezioni regionali in Sicilia: chi sono i candidati

Il 25 settembre si vota in tutta Italia, ecco chi sono i candidati che concorreranno in Sicilia durante queste elezioni regionali.

Il 25 settembre si vota in tutta Italia e per la Regione Sicilia i candidati, questa volta, sono Renato Schifani per il centrodestra, Caterina Chinnici per il centrosinistra, Nuccio Di Paola per il M5s, Cateno De Luca per ‘Sicilia Vera’, Gaetano Armao per Azione e Iv.

I candidati