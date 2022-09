Il 40% dei siciliani non sa che si voterà per le Regionali: l’indagine di Demopolis

A seguito dell'indagine condotta dall'Istituto Demopolis, risulta che il 40% dei Siciliani non sa che a settembre si voterà anche per le Regionali oltre che per le politiche.

Riguardo le elezioni nazionali che si terranno Domenica 25 Settembre dalle ore 7 alle 23 del corrente mese, gli elettori sono ormai informati, ma non sembrerebbe potersi dire lo stesso riguardo la convocazione nella stessa data per le elezioni Regionali.

Risulta che il 40% dei siciliani non sa che si voterà anche per il nuovo governatore della Regione e il rinnovo dell’Ars. Ciò è quello che rinviene dai sondaggi condotti dall‘Istituto Demopolis. “A 20 giorni dall’apertura delle urne – secondo Pietro Vento, direttore di Demopolis – i siciliani risultano informati sul voto per le Politiche, ma un segmento molto consistente del 40% non è invece a conoscenza del contestuale appuntamento elettorale per le Regionali nella giornata del 25 settembre”. Uno dei motivi che potrebbe spiegare l’ignorare delle elezioni regionali da una parte della popolazione può essere il fatto che si terranno in piena estate.

Inoltre, durante le indagini di Demopolis, emerge che è Renato Schifani quello più conosciuto tra i siciliani per le cariche politiche eseguite in passato (81%) seguito da Cateno de Luca, ex Sindaco di Messina (76%). Al terzo posto c’è Caterina Chinnici (60%). Ancora poco noti gli altri candidati alla Presidenza della Regione, Eliana Esposito (di Siciliani Liberi) e Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare).