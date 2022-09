Catania, preside candidata con la Lega: gli studenti vanno al comizio

Una dirigente scolastica di un'istituto catanese candidata con la Lega alle prossime elezioni regionali è finita nell'occhio del ciclone per la partecipazione di alcuni alunni ad un comizio.

In queste ultime ore si è discusso a lungo del caso della dirigente scolastica Brigida Morsellino, dell’Istituto Nautico di Catania, candidata con la Lega alle Regione Sicilia. La Dirigente risponde a le critiche di chi la accusa di aver utilizzato i suoi studenti per fare la campagna elettorale: “Si trattava di una ventina di studenti curiosi che ha deciso di starmi vicina, su 500 che frequentano l’Its Accademy”.

La dirigente scolastica ha spiegato quanto accaduto: “I ragazzi hanno deciso, liberamente e volontariamente, di seguire l’intervento di Matteo Salvini a Catania – continua la Ds -. Sono 40 anni che sono nel mondo della scuola e non avrei mai fatto la ‘bestialità’ di costringere qualcuno, perché sarebbe stata una ‘bestialità’. Non ho mai fatto politica a scuola, e continuerò a non farla”.

“Avevano tutti la maglietta della scuola – spiega la Ds – perché sono venuti dopo la fine delle lezioni. Erano tutti maggiorenni e liberi. E non erano del Nautico, ma dell’Academy – precisa – un corso post diploma, a cui sono iscritti studenti da tutta Italia, la stragrande maggioranza dei quali non vota in Sicilia e quindi non può votarmi. Siamo in un Paese democratico? In Italia è consentita un’adesione spontanea, volontaria e libera a una manifestazione pubblica? Se sì, allora non capisco certe polemiche strumentali. Ma sono pronta a valutare le opportune iniziative con il mio avvocato”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Unione Popolare che ha chiesto “una ispezione ministeriale immediata per verificare questi comportamenti“.