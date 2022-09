Morta la Regina Elisabetta: quando la Sovrana visitò la Sicilia

Addio alla Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, ricordando quella volta in cui visitò la Sicilia.

È morta la Regina Elisabetta, sovrana di Inghilterra. Dopo la notizia dell’aggravamento delle sue condizioni giunta allora di pranzo di giovedì 8 settembre è arrivata la conferma ufficiale.

Nel frattempo, i familiari avevano raggiunto il capezzale della Regina e la BBC ha interrotto le sue trasmissioni per concentrarsi sugli aggiornamenti riguardo la sovrana e, come da protocollo, prevedendo l’abbigliamento nero da parte dei giornalisti per l’occasione.

Tuttavia, occorre ricordare quando la Regina Elisabetta visitò la Sicilia. La sovrana ha visitato Palermo per ben due volte e in occasioni distinte. La prima volta che la Regina visitò la Sicilia era il 1980 e decise di ripercorrere le tracce della nonna che le aveva parlato dell’Isola. La Regina, insieme a al principe Filippo arrivarono con lo yacht reale “Britannia” direttamente al porto di Palermo e furono accolti dal Presidente della Regione che a quei tempi era Mario D’Acquisto.

Successivamente la Regina tornò in Sicilia nel 1992 per la visita a Giovanni Falcone. Atterrarono a Punta Raisi, aeroporto di Palermo, e poi si fermano lungo la strada dove avvenne la strage.