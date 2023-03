Carmen Consoli al Womad: la prima italiana al più grande festival di world music

Carmen Consoli sarà al Womad, il più grande festival di world music del mondo che si svolge in Inghilterra a luglio. Prima partecipazione per un'italiana.

Il Womad è il più grande festival di world music del mondo e si svolge in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury). L’evento, fondato nel 1980 da Peter Gabriel, vuole essere la piena espressione dei valori dell’integrazione e dello scambio culturale in tutte le forme di arte.

In ogni edizione oltre 150 musicisti di livello mondiale si esibiscono su sei palchi durante tutto il weekend di fine luglio e quest’anno ci sarà anche un po’ di Catania. Tra i numerosi musicisti, infatti, ci sarà anche la “cantantessa” catanese Carmen Consoli, la prima italiana a partecipare al grande evento.

E non solo. Quest’anno l’evento avrà la sua prima edizione romana dal 9 all’11 giugno, con circa 50 concerti insieme a workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti, performance e momenti di incontro. Carmen Consoli è stata scelta anche per l’anteprima di questa prima edizione nella capitale dell’evento.

Sempre restando in campo internazionale, la “cantantessa” sarà in tournée europea in partenza il 19 aprile da Bruxelles mentre per quanto riguarda il tour italiano, sarà in in duo con Marina Rei e in trio con Massimo Roccaforte e Adriano Murania.