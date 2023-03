Tommaso Paradiso in concerto a Catania: unica tappa siciliana

L' ex frontman dei Thegiornalisti ha annunciato le date del suo "TOMMY 2023 tour". Tappa anche a Catania, l'unica in Sicilia. Di seguito, tutte le informazioni sulla data e sui biglietti.

Il 16 novembre inizia il “TOMMY 2023 tour”, che vede il ritorno dell’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso nei più importanti palazzetti italiani.

Il tour partirà da Roma ma per i fan catanesi l’attenzione sarà rivolta al mese di dicembre. Sabato 2 dicembre 2023, Tommaso Paradiso si esibirà, infatti, al PalaCatania. Si tratta dell’unica tappa siciliana del cantane romano mentre le altre tappe che interesseranno il sud Italia saranno quelle di Napoli, il 19 novembre al Palapartenope, e di Bari, il 21 novembre al Palaflorio.

In attesa del nuovo singolo dal titolo “Viaggio intorno al Sole”, in uscita il 24 marzo, Tommaso Paradiso porterà sul palco i suoi più grandi successi, da quelli firmati Thegiornalisti, come “Completamente” e “Riccione” fino pezzi realizzati da solista come “Ricordami”, “Non Avere Paura” o la featuring con Takagi e Ketra ed Elisa con il brano “Da Sola In The Night”.

Biglietti disponibili online su “Vivo Concerti” dalle 14 di mercoledì 22 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle 14 di lunedì 27 marzo.