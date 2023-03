Francesco Renga e Nek insieme in concerto: le date siciliane

Francesco Renga e Nek si esibiranno insieme in Sicilia, in occasione di due concerti: ecco le date.

A partire dal mese di luglio, Francesco Renga e Nek saranno protagonisti di una serie di appuntamenti estivi in tutta Italia.

In particolare, i due artisti si esibiranno in Sicilia in due concerti, organizzati da Puntoeacapo. Le date sono le seguenti:

26 agosto – Taormina Teatro Antico , ore 21.30 (in cui si esibiranno per il “Sotto il Vulcano Fest”, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita);

, ore 21.30 (in cui si esibiranno per il “Sotto il Vulcano Fest”, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita); 27 Agosto – Agrigento Teatro Valle dei Templi, ore 21.00 (in occasione del “Festival il Mito”, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi).

I biglietti sono già disponibili in prevendita www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets), ma si ricorda che le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.