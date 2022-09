Concorso INPS Servizi 2022, bando: 69 posti disponibili

Concorso INPS Servizi 2022, bando: sono disponibili 69 posti per la nuova campagna di assunzioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ecco tutte le informazioni maggiori a riguardo.

Concorso INPS Servizi 2022, bando: è stato resa nota una nuova fase di assunzioni da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per coprire un totale di 69 posizioni. Nello specifico, l’area INPS che impiegherà le unità assunte tramite questo concorso sarà quella denominata “Servizi”. Ecco tutte le informazioni più importanti da sapere per poter presentare la propria candidatura.

Concorso INPS Servizi 2022: i posti

Come anticipato, i posti disponibili per il concorso INPS Servizi 2022 saranno in totale 69. Tuttavia, le posizioni bandite sono varie e diverse tra loro, come riportato nell’elenco di seguito.

n. 1 Assistente degli Organi – specialista (codice GC1); impiegato VII livello;

n. 1 Assistente di Direzione – specialista (codice GC2); impiegato V livello;

n. 1 Assistente di Direzione – addetto (codice GC3); impiegato IV livello;

n. 1 Responsabile Compliance e Gestione Rischi (codice GC4); quadro;

n. 1 Specialista Compliance e Gestione Rischi (codice GC5); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Compliance e Gestione Rischi (codice GC6); impiegato IV livello;

n. 1 Responsabile Amministrazione Controllo Finanza (codice ACFAG1); quadro;

n. 1 Responsabile Gare, Appalti e Affari Generali (codice ACFAG2); quadro;

n. 1 Specialista Ciclo Passivo (codice ACFAG3); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Ciclo Passivo (codice ACFAG4); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista Ciclo Attivo (codice ACFAG5); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Ciclo Attivo (codice ACFAG6); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista Business Controller (codice ACFAG7); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista Financial Controller (codice ACFAG8); impiegato VI livello;

n. 3 Addetti Business & Financial Analyst (codice ACFAG9); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista Tesoreria e Finanza (codice ACFAG10); impiegato VI livello;

n. 1 Coordinatore Gare e Appalti (codice ACFAG11); impiegato VI livello;

n. 2 Addetti Ufficio Acquisti (codice ACFAG12); impiegato IV livello;

n. 1 Coordinatore Affari Generali (codice ACFAG13); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista Affari Legali (codice ACFAG14); impiegato VI livello;

n. 1 Responsabile Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU1); quadro;

n. 1 Responsabile Organizzazione, Sviluppo e Selezione (codice RU2); quadro;

n. 1 Responsabile Amministrazione e Costo Del Lavoro (codice RU3); quadro;

n. 2 Specialista Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU4); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU5); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista Salute e Sicurezza del lavoro (codice RU6); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista senior Normativa e Contenzioso del Lavoro (codice RU7); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista Organizzazione del Lavoro (codice RU8); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Formazione e Selezione (codice RU9); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista Sviluppo, Formazione e Selezione (codice RU10); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista Amministrazione del Personale (codice RU11); impiegato VI livello;

n. 1 Addetto Amministrazione e Costo Del Lavoro (codice RU12); impiegato IV livello;

n. 1 Responsabile Planning & War Room (codice SCC1); quadro;

n. 1 Responsabile Km & Process Improvement (codice SCC2); quadro;

n. 2 Specialista senior Planning & War Room (codice SCC3); impiegato VI livello;

n. 7 Specialista junior Planning & War Room (codice SCC4); impiegato V livello;

n. 1 Specialista senior Km & Process Improvement (codice SCC5); impiegato VI livello;

n. 3 Specialista junior Km & Process Improvement (codice SCC6); impiegato V livello;

n. 1 Specialista senior – Data Analyst (codice SCC7); impiegato VII livello;

n. 4 Responsabili di Sito (codice SCC8); quadro;

n. 1 Responsabile Sviluppo e Gestione Applicativa (codice IT1); quadro;

n. 1 Responsabile Governance (codice IT2); quadro;

n. 1 Specialista senior Application CRM (codice IT3); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista Application CRM (codice IT4); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista senior Application Call Center (codice IT5); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista Application Call Center (codice IT6); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista senior Change Management (codice IT7); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista senior Service Desk & Service Management (codice IT8); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista senior Demand Management (codice IT9); impiegato VII livello;

n. 1 Addetto Demand Management (codice IT10); impiegato IV livello;

n. 1 Specialista senior Infrastructure Management (codice IT11); impiegato VII livello;

n. 1 Specialista DBA (codice IT12); impiegato VI livello;

n. 1 Specialista senior Network & Security Management (codice IT13); impiegato VII livello.

Requisiti generali

Per quanto riguarda il concorso INPS Servizi 2022, nel bando sono indicati diversi requisiti generali necessari per poter presentare la domanda di partecipazione. Tuttavia, si ricorda che ogni posizione potrebbe prevedere dei requisiti specifici indicati nel bando. Di seguito, la lista dei requisiti generali:

titolo di studio previsto per ciascuna figura professionale, così come indicato nella descrizione della posizione di lavoro, codificato secondo la vigente tabella ministeriale (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009); per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equivalenti o equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa o che sia stata attivata la procedura volta ad ottenere l’equivalenza o equipollenza;

previsto per ciascuna figura professionale, così come indicato nella descrizione della posizione di lavoro, codificato secondo la vigente tabella ministeriale (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009); per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equivalenti o equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa o che sia stata attivata la procedura volta ad ottenere l’equivalenza o equipollenza; ogni altro requisito di ammissibilità indicato come tale nella descrizione di ciascun profilo professionale, ivi compresa, ove prevista, l’esperienza professionale nei termini indicati;

età non inferiore ai diciotto anni ;

; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro;

o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, ovvero, nel divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di INPS, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso INPS Servizi e Italia Previdenza Sispi – Spa;

non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con INPS Servizi, Italia Previdenza Sispi – Spa o con un ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta causa;

non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di INPS Servizi S.p.A.;

non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ossia non intrattenere con INPS Servizi S.p.A. e con l’INPS relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia;

non trovarsi in una situazione di quiescenza e di superamento del limite di età di collocamento a riposo;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce.

Concorso INPS Servizi 2022: domanda e scadenza

Ultima informazione generale da sapere per poter prendere parte al concorso INPS Servizi 2022 è la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la rispettiva data di scadenza. Per quanto riguarda la richiesta di partecipazione al concorso, essa potrà essere prodotta esclusivamente in via telematica usando l’apposita applicazione disponibile sul sito INPS Servizi e accedendo tramite SPID, CNS O CIE.

Il termine per presentare la propria candidatura è il 18 settembre 2022 alle ore 20.00 e sarà necessario possedere un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni relative alla selezione.