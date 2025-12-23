Concorso Inps 2025: una grande occasione in arrivo nell’ambito del lavoro per chi desidera entrare nel mondo della pubblica amministrazione, con la previsione del rafforzamento dell’organico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) degli ultimi anni. Con circa 4.800 nuove assunzioni tra funzionari, dirigenti e personale tecnico previste nel piano annunciato, l’Inps punta a potenziare le sue strutture su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente ai cittadini. Una concreta possibilità professionale per numerosi profili, nella prospettiva di una carriera stabile e qualificata nella pubblica amministrazione. In questo articolo una panoramica sui profili richiesti, le procedure previste e le tempistiche dei bandi, per offrire una guida chiara a chi intende partecipare a questa importante opportunità professionale.

Concorso Inps 2025: profili richiesti e distribuzione territoriale

Il piano di assunzioni prevede l’ingresso di circa 2.200 nuove unità, cui si aggiungono 2.600 assunzioni già in corso. Tra i profili più numerosi figurano 738 funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” (Pecs), destinati alle direzioni regionali, alle direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale. Sono inoltre previsti 134 funzionari tecnici, 8 dirigenti amministrativi e stabilizzazioni di 13 unità appartenenti a diverse Aree e profili professionali, tra cui funzionari Pecs, assistenti ai servizi e assistenti informatici.

Concorso Inps 2025: ulteriori assunzioni e procedure autonome

Oltre ai profili espressamente citati, l’Inps potrà procedere con assunzioni tramite autonome procedure concorsuali per l’ulteriore acquisizione di personale in organico, prevedendo nel dettaglio l’assunzione di: 248 assistenti informatici, 88 funzionari informatici, 26 assistenti tecnici, 13 insegnanti per il liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro e 49 dirigenti di seconda fascia. Queste procedure permetteranno di rafforzare ulteriormente settori strategici dell’Istituto e di garantire il corretto funzionamento delle strutture centrali e periferiche.

Le tempistiche e la pubblicazione dei bandi

Tutti i bandi e gli avvisi relativi alle procedure concorsuali saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, 949 assistenti ai servizi saranno selezionati tramite il concorso unico Ripam condotto da Formez, assicurando così una copertura completa dei profili richiesti. Il calendario delle procedure e i requisiti specifici per ciascun profilo saranno consultabili sul sito ufficiale dell’Inps, consentendo ai candidati di organizzare al meglio la propria partecipazione.