Catania Summer Fest 2022: gli eventi nella città etnea a settembre

Catania Summer Fest 2022: l'estate non è ancora conclusa e la rassegna di appuntamenti culturali e di svago organizzata dal Comune etneo prevede ancora numerosi eventi a settembre.

Nonostante l’estate sia prossima a finire, il ricco programma di eventi della città etnea durerà ancora per diverse settimane. Infatti, per tutto settembre sarà attivo il Catania Summer Fest, rassegna di eventi di vario tipo organizzata dal Comune nei luoghi cittadini.

Come anticipato, gli appuntamenti proposti saranno di tipologie differenti, considerando che si spazia dalla musica al teatro, passando per la danza, la letteratura e il cinema. Esempi di eventi che si sono già svolti nei mesi di piena estate sono i numerosi concerti alla Villa Bellini, o ancora il Bellini International Context attualmente in corso. Di seguito, il programma degli appuntamenti di settembre 2022. Si ricorda che il Comune ha segnalato la possibilità di variazioni al programma, e che per gli aggiornamenti in tempo reale si può fare affidamento alla pagina Facebook “Assessorato alla Cultura – Comune di Catania”.

Il programma di settembre 2022

1 giovedì

VILLA BELLINI

Ore 21,00

Galà Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

2 venerdì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Dall’Orfeo all’Orlando

Spettacolo di Narrazione, teatrale e musicale di e con Salvatore Guglielmino

A cura di Ass. Culturale Esclarmonde

Ingresso gratuito

VILLA BELLINI

Irama

Ingresso a pagamento

3 sabato

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

La Ballata di Brecht

Regia di Sebastiano Mancuso

A cura di Assoc. Culturale Absinthe

Ingresso gratuito su prenotazione: tel 3935411180 mail.abisntheteatro@gmail.com

VILLA BELLINI

Mannarino

A cura di Giuseppe Rapisarda Management

Ingresso a pagamento

4 Domenica

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Tifeo il tradimento dell’orecchio

Ideazione – Maria Piera Regoli, Turi Zinna, Giancarlo Trimarchi e Fabio Grasso Regia di Federico Magnano San Lio e Turi Zinna

A cura di Associazione Culturale Retablo

Ingresso gratuito su prenotazioni: telefono 327 26 78 002

5 lunedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

6 martedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Bellini International Context

Bellini e la tradizione popolare

Vincenzo, la zampogna e la malmaritata

Lautari

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

7 mercoledì

ANFITEATRO “SALVO D’ACQUISTO” DI TREMESTIERI ETNEO

Ore 21,00

Bellini International Context

Rita

Opera comica in un atto di Gaetano Donizzetti su libretto di Gustave Vaez

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

8 giovedì

VILLA BELLINI

Ore 21,00

“MONTAGGIO”

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 20,30

Hasta Siempre Frida di Maurizio Nicastro

A cura Assoc. Culturale Palco Uno

Ingresso gratuito su prenotazione: 3334183893 WhatsApp

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Aiace

A cura di Assoc. Città Teatro

Ingresso libero su prenotazione tel. 095/530153 – 334/5683715

9 venerdì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Cinema Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

CASTELLO URSINO

Ore 20,30

Concerto di musica popolare “Lu tempu di ‘na vota”

A cura di Diapason Eventi

Ingresso gratuito

VILLA BELLINI

Carl Brave

Ingresso a pagamento

10 sabato

CASTELLO URSINO

Ore 19,30

RBSN

A cura di Circolo culturale Mercati Generali

Ingresso gratuito su prenotazione

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Cinema Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

VILLA BELLINI

Ore 21,00

Coez

Ingresso a pagamento

11 Domenica

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Cinema Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Alessandrina, o i due tempi dell’Amore di G. Drago

Dialogo intenso che mette a confronto due tempi dell’amore, quello sacro e quello profano

A cura di Fiat Lux

Ingresso gratuito

12 lunedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Bellini International Context 2022 con Istituto Musicale

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

13 martedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello

Nella rielaborazione e regia di Pino Pesce

A cura Ass. culturale Risvegli di Alba

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Decadenze

Regista Giovanni Arezzo attori Francesco Bernava e Alice Sgroi

A cura Ass. Mezzaria Teatro

Ingresso gratuito su prenotazione: WhatsApp 3923522578

14 mercoledì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

15 giovedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Roccascina & Friends

Rassegna musicale di artisti siciliani

A cura di Roccascina Audio Produzioni

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

Ore 16,00 – 22,00

Il Teatro di Pippo Fava …tra copioni ed Archivio

Presentazione del libro “La verità recitata”

a cura si Massimiliano Scuriatti

ne parlano Massimiliano Scuriatti e Giuseppe M. Andreozzi

A cura Fondazione Giuseppe Fava

Ingresso gratuito

16 venerdì

VILLA BELLINI

FOSS Cavalleria Rusticana

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Ingresso a pagamento

CASTELLO URSINO

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

I civitoti in pretura di Nino Martoglio

A cura di Compagnia Stabile De Curtis

Ingresso gratuito

17 sabato

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Anima in scena

Teatro di Narrazione di e con Salvatore Guglielmino

A cura Ass. Culturale Esclarmonde

Ingresso gratuito prenotazione 3792797389 solo WhatsApp

VILLA BELLINI

Ernia

Ingresso a pagamento

18 Domenica

PALAZZO DELLA CULTURA

ORE 21,00

Danzando l’800

Coreografie storiche ottocentesche a cura Danzando l’Ottocento

Ingresso gratuito su prenotazione telef.329/1222989 – 340/0544383

19 lunedì

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Bellini International Context

Bellini nella musica delle carrozze

Prima esecuzione assoluta

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

20 martedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Bellini International Context

Omaggio dei compositori di Sicilia a Vincenzo Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

21 mercoledì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 09,00

Corti in Cortile

A cura Ass. Visione Arte

Ingresso gratuito

VILLA BELLINI

Bellini Black comedy

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Ingresso a pagamento

CASTELLO URSINO

Ore 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

22 giovedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 09,00

Corti in Cortile

A cura Ass. Visione Arte

Ingresso gratuito

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

23 venerdì

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 09,00

Corti in Cortile

A cura Ass. Visione Arte

Ingresso gratuito

24 sabato

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 09,00

Corti in Cortile

A cura Ass. Visione Arte

Ingresso gratuito

VILLA BELLINI

Foss suggestioni Belliniane

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Ingresso a pagamento

25 Domenica

PALAZZO DELLA CULTURA

Ore 09,00

Corti in Cortile

A cura Ass. Visione Arte

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

ORE 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

26 lunedì

CASTELLO URSINO

ORE 21,00

Concerti a cura dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

27 martedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Etna book

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

Bellini International Context

Ore 21,00

Vincenzo e la Luna

Testi di Lina Maria Ugolini

Musicainsieme a Librino

La marionettistica dei Fratelli Napoli

A cura Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

28 mercoledì

PALAZZO DELLA CULTURA

Etna book

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

ORE 21,00

I Concerti dell’istituto Musicale Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

29 giovedì

PALAZZO DELLA CULTURA

Etna book

Ingresso gratuito

30 venerdì

VILLA BELLINI

Wagner/Bellini

A cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Ingresso gratuito

CASTELLO URSINO

Classica e Dintorni

Ore 19,00

Quartetto Katanè e Domenico Testaì

Domenico Testaì – flauto

Quartetto Katanè

Riccardo Urbina e Dario Militano – violino

Clelia Lavenia – viola

Giulio Nicolosi – violoncello

A cura Ass. Area Sud

Ingresso gratuito

PALAZZO DELLA CULTURA

Etna book

Ingresso gratuito