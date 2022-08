Concerti settembre 2022, gli eventi in Sicilia: date e artisti

Ancora tanti appuntamenti con la musica in Sicilia. Ecco alcuni dei concerti da non perdere a settembre.

L’estate sta finendo ma la musica dal vivo non è ancora pronta a fermarsi. Sono, infatti, ancora tantissimi gli appuntamenti con i concerti in Sicilia. Ecco tutti i concerti da non perdere.

Concerti settembre 2022: le date

Ecco tutti gli artisti che calcheranno i palcoscenici siciliani nel mese di settembre: