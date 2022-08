Coldplay in Italia nel 2023: biglietti, prezzi e date

I Coldplay tornano in Italia: il via alle prevendite per le date di giugno 2023. Ecco tutte le info più importanti per l'acquisto dei biglietti.

I Coldplay, nota band inglese, saliranno sui palchi di Napoli e Milano per tre appuntamenti a giugno 2023 per il “Music Of The Spheres World Tour”. In particolare, il gruppo tornerà ad esibirsi a San Siro in una doppia data: 25 e 26 giugno 2023. Invece, a Napoli, il gruppo si esibirà il 21 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La prevendita dei biglietti per partecipare all’evento inizia alle ore 10 di oggi per chi è registrato sul sito Livenation; mentre da domani, giovedì 25 agosto, sempre alle 10, inizierà la vendita libera per tutti. I biglietti, quindi, saranno disponibili su Ticketmaster.it e Ticketone.it.

Si ricorda, però, che il limite di acquisto biglietti per cliente, come informa il portale Livenation, è di 4 durante la pre-sale e di 6 durante la vendita generale.

Prezzi biglietti Milano

Di seguito i prezzi dei biglietti per settore:

Primo Settore Numerato: 172,50 euro;

Secondo Settore Numerato: 143,75 euro;

Terzo Settore Numerato: 109,25 euro;

Prato: 109,25 euro;

Quarto Settore Numerato: 92,00 euro;

Quinto Settore Numerato: 74,75 euro;

Sesto Settore Numerato: 57,50 euro.

Prezzi biglietti Napoli