Test medicina 2022: quando escono i risultati? Oggi è il grande giorno dei test di ammissione, ma già si pensa alle date fondamentali per scoprire il corso del proprio futuro.

Test Medicina 2022: quando escono i risultati? Oggi, 6 settembre, gli aspiranti medici saranno sottoposti alle prove di ammissione per entrare a Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. L’ansia, ovviamente, cresce: di seguito, dunque, le informazioni riguardanti le date importanti per sapere se si è entrati o meno.

Test Medicina 2022: quando escono i risultati?

La pubblicazione del punteggio test Medicina 2022 quando escono i risultati verrà pubblicata e quindi resa nota nell’area riservata della piattaforma Universitaly il prossimo 14 settembre 2022, quando il Ministero pubblicherà i punteggi anonimi ordinati per codice etichetta: si tratta di un codice alfanumerico apposto alla scheda anagrafica e al foglio delle risposte che non solo permette alla commissione di associare il compito al candidato, ma mantiene anche il suo anonimato. Di conseguenza è fondamentale non dimenticarlo.

I candidati potranno dunque accedere al sito Universitaly muniti del codice etichetta assegnato il giorno della prova e fondamentale per poter visualizzare il proprio punteggio in graduatoria nazionale e scoprire se sono riusciti ad entrare.

Si ricorda, comunque, che i posti di Medicina 2022 sono in totale 14.740 e quelli per Odontoiatria e Protesi dentaria sono invece 1300. Inoltre, per essere considerati idonei è necessario acquisire almeno 20 punti.

Test Medicina 2022, quando escono i risultati: la graduatoria

La graduatoria nazionale del test di Medicina stabilisce quali saranno, in ordine di merito, i candidati che potranno immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. La prova d’ingresso si svolge appunto oggi, martedì 6 settembre, ma quando uscirà la graduatoria?

La data da segnare sul calendario è il 29 settembre: quel giorno, infatti, sarà consultabile sul portale Universitaly.

Le altre date

Se le date principali che ogni aspirante medico deve ricordare sono il 14 ed il 29 settembre, tra le due ce ne sarebbe anche una terza: il 23 settembre il MUR caricherà su Universitaly l’elaborato della prova di ciascun candidato.

Inoltre, per chi non riesce ad entrare al primo tentativo, un’altra data importante potrebbe essere il 7 ottobre: giorno in cui avverranno i primi scorrimenti.