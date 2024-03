Test Medicina 2024, scadenze: le date da ricordare

Test Medicina 2024, scadenze: ecco quali sono le principali date da tenere a mente e da ricordare per l'ammissione a Medicina.

Test Medicina 2024: quali sono le scadenze da rispettare per chi è interessato a partecipare? Sono tantissimi gli aspiranti medici che ogni anno tentano di accedere ai corsi universitari per l’ambito medico. Tuttavia, negli ultimi anni le modalità di svolgimento delle prove sono cambiate ed è importante tenere a mente diverse date. Ecco tutte le principali informazioni in merito al Test Medicina 2024 scadenze.

Test Medicina 2024: scadenze

Prima di tutto, è importante tenere a mente quali sono gli step da effettuare per quanto riguarda il test di Medicina. Infatti, le date da ricordare sono diverse, come i termini dell’iscrizione al test o per il pagamento dei contributi. E ancora, le date stesse delle prove che si possono effettuare.

Per iniziare, le prime scadenze del test di Medicina da ricordare sono quelle relative all’iscrizione alle prove. Infatti, senza una regolare registrazione, non sarà possibile sostenere il test. Nello specifico, l’iscrizione online per entrambe le sessioni di maggio e luglio sarà attiva dal 3 aprile al giorno 17 aprile 2024, entro le ore 15:00.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Test Medicina 2024: pagamento del contributo

Una volta effettuata l’iscrizione al Test di Medicina sarà necessario effettuare il pagamento del contributo. Infatti, anche quest’ultimo è necessario per la partecipazione alle prove di ammissione. Nello specifico, nel caso della sessione di maggio 2024, sarà necessario effettuare il pagamento entro cinque giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni online. Ciò significa che la data di scadenza sarà il 22 aprile 2024.

Tuttavia, come anticipato, le date per i test di ammissione a Medicina saranno diverse nel corso dell’anno. Dunque, anche le scadenze saranno differenti a seconda della sessione alla quale si parteciperà. Infatti, per la sessione di luglio 2024, il pagamento potrà avvenire fino a sette giorni prima della prova di ammissione, vale a dire il 23 luglio.

Infine, le ultime scadenze da tenere a mente sono senza dubbio le date dei test. Infatti, questi sono i termini entro i quali gli aspiranti medici possono prepararsi alla prova di ammissione. Come anticipato, saranno due le date previste il test di Medicina 2024.

Infatti, è prevista una sessione a maggio e una durante il periodo estivo. Per quanto riguarda la prima sessione, il test si svolgerà il 28 maggio, mentre la seconda data è prevista per il 30 luglio 2024.