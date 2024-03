Test veterinaria 2024: tutte le date da sapere

Test veterinaria 2024: ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della prova di ammissione per gli aspiranti veterinari.

Test veterinaria 2024: anche per gli aspiranti veterinari, le date delle prove dei test di ammissione si stanno avvicinando. Così come i test di medicina, anche per la prova di ammissione per veterinaria ha visto l’abolizione dei Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia, in attesa dei nuovi cambiamenti nel 2025. Una sentenza ha, infatti, dichiarato non legittimo sia il bando che la graduatoria dei Tolc. Quest’anno si ritorna, dunque, ad un tradizionale test cartaceo.

L’accesso alla prova, inoltre, sarà consentito solo agli studenti di quinta e chi è già in possesso del diploma. Rimangono esclusi, dunque, quelli iscritti al penultimo anno, a differenza dello scorso anno, con i Tolc ancora in vigore.

Il ministero dell’Università ha deciso che le prove di ammissione per il test di veterinaria si svolgeranno in 2 date: il 29 maggio e il 31 luglio. Per quanto riguarda il periodo in cui effettuare la propria iscrizione, invece, la procedura verrà attivata dal 3 di aprile e ci sarà tempo fino al 17 aprile alle ore 15:00. La modalità di iscrizione al test è solo online, attraverso il portale Universitaly.

Test veterinaria 2024: la struttura della prova

Il testi di veterinaria sarà composto da 60 domande e il tempo a disposizione per lo svolgimento è di 100 minuti. La prova è composta nel seguente modo:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

19 quesiti di biologia;

19 quesiti di chimica;

13 quesiti di fisica e matematica.

Per ogni risposta esatta, saranno assegnati 1,5 punti, per ogni risposta errata – 0,4 punti e 0 punti per ogni risposta omessa.

Banca dati

Così come per i test di medicina, le domande per la prova di ammissione a veterinaria avranno una banca dati, dello stesso modello di quella utilizzata per i quiz della patente. Da questa, verranno “pescati” i quesiti a cui saranno sottoposti gli aspiranti veterinari. Almeno 20 giorni prima delle date dei test di ammissione, verranno pubblicati metà quesiti (almeno 3.500).