UNICT – Test Medicina, aperti i termini per candidarsi: come presentare la domanda

Pubblicate le modalità d'iscrizione per il test d'ammissione in Medicina e Odontoiatria: ecco i passaggi necessari per candidarsi.

Test Medicina: l’Università di Catania ha aperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per l’anno accademico 2024/25 alla prova prevista per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. I posti provvisori sono 500 per Medicina e 25 per Odontoiatria (+ 2 extra UE). Di seguito i dettagli.

Come partecipare ai test Medicina Unict

Per poter partecipare ai test Medicina dell’Università di Catania, è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Tuttavia, è possibile iscriversi anche se si frequenta l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Gli interessati possono poi iscriversi alla partecipazione al test dal portale Universitaly dal 3 ed entro le ore 15:00 del 17 aprile 2024. Una volta fatto questo, è necessario registrarsi al Portale Studenti – Smart Edu dell’Università di Catania e pagare la tassa di partecipazione alla prova, di 100 euro. È possibile farlo andando nella sezione “Pagamenti da Effettuare”. Si ricorda che per versare la quota ci sono delle scadenze:

ore 12:00 del 22 aprile 2024 per la sessione di maggio 2024;

per la sessione di maggio 2024; ore 12:00 del 23 luglio 2024 per la sessione di luglio 2024.

Cosa fare in caso di DSA

I candidati con invalidità, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nella procedura d’iscrizione possono richiedere una prova di ammissione con tempi aggiuntivi e/o supporti personalizzati.

entro il 20 maggio 2024 per la sessione di maggio 2024;

per la sessione di maggio 2024; entro il 22 luglio 2024 per la sessione di luglio 2024.

Le prove

I candidati sosterranno le prove in presenza, presso le sedi dell’Università di Catania. Nello specifico, le date in cui bisognerà presentarsi sono:

martedì 28 maggio 2024 alle 8:30, con inizio test alle ore 13:00;

alle 8:30, con inizio test alle ore 13:00; martedì 30 luglio 2024 alle 8:30, con inizio test alle ore 13:00.

Cittadini non-UE

I cittadini dei Paesi non-UE residenti all’estero devono prenotare e svolgere il TOLC nella sede in cui intendono presentare la domanda d’inserimento in graduatoria. Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio carriere studenti del Settore medico: settore.medico@unict.it.