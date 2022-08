Test Medicina 2022: date e prossime scadenze da ricordare

Test Medicina 2022, date e scadenze da tenere a mente non sono poche. Infatti, per essere ammessi a questo corso di studi è fondamentale ricordare i diversi passaggi elencati di seguito.

Test Medicina 2022: date e passaggi da ricordare non sono pochi per l’ammissione a questo corso di laurea. Infatti, ci sono varie scadenze collegate al test Medicina 2022 che devono essere ricordate dagli aspiranti medici. Tuttavia, è importante sottolineare che alcuni passaggi fondamentali sono già stati superati, come la fase di presentazione delle domande e di prenotazione del test.

Ecco di seguito tutte le date e le scadenze da ricordare per il test di ammissione a Medicina per il 2022.

Come anticipato, tra le date da tenere a mente qualche tempo fa era presente anche il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al test. Tuttavia, questo scoglio è già stato superato lo scorso luglio. Infatti, coloro i quali hanno rispettato la procedura entro i termini dovranno adesso tenere a mente altre scadenze. Ecco la lista delle principali:

6 settembre : test ammissione a Medicina;

14 settembre : data di pubblicazione dei punteggi anonimi;

23 settembre : visione del proprio elaborato e del proprio punteggio sul portale Universitaly;

29 settembre : pubblicazione graduatoria nazionale nominativa. Da questa data, chi risulta "assegnato" 4 giorni di tempo per iscriversi;

7 ottobre: primo scorrimento della graduatoria.

Test Medicina 2022: la prova

Il primo e prossimo step sul quale focalizzarsi è quindi quello del test, che si svolgerà il prossimo 6 settembre 2022. Molto probabilmente, gli aspiranti medici che si sono candidati al test sono già a conoscenza del contenuto della prova. Tuttavia, in generale essa sarà costituita da 60 domande alle quali si dovrà rispondere entro 100 minuti. Le domande verteranno sui seguenti argomenti:

9 domande su ragionamento logico , ragionamento numerico e humanities;

23 domande di biologia ;

15 domande di chimica ;

; 13 domande riguardo fisica e matematica.

La prova: i punteggi del test Medicina 2022

Come ogni test, per superare la prova sarà necessario ottenere un certo punteggio. Nel caso di medicina, l’idoneità corrisponderà al punteggio minimo di 20. Tuttavia, è importante ricordare che la graduatoria sarà basata sui punteggi nazionali di tutte i candidati. Per esempio, l’anno scorso il punteggio minimo di accesso è stato pari a 36,9.

Per quanto riguarda l’assegnazione dei punti, la logica sarà la seguente: