UNICT – Test Medicina 2022: le sedi in cui si terrà la prova

Test Medicina 2022 UNICT ormai alle porte: di seguito le date e le sedi disponibili per la prova di martedì prossimo.

Manca ormai pochissimo al Test di ammissione per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Catania. La prova si terrà martedì prossimo, il 6 settembre 2022, alle ore 13:00.

Le sedi e le raccomandazioni

Le sedi in cui verrà svolto il test saranno le seguenti:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89);

Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64);

Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21);

Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45).

Come già anticipato, la prova inizierà alle ore 13:00: è richiesto, tuttavia, a tutti i candidati di presentarsi per le ore 8:30 per procedere con le dovute operazioni di riconoscimento.

La prova e i posti a disposizione

Si ricorda che la prova avrà una durata di 100 minuti e conterà 60 quesiti a risposta multipla su argomenti di vario tipo, quali cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

I posti messi a disposizione, poi, saranno in totale 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria.