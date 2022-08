UNICT – Test Medicina 2022: cosa portare e le regole da seguire

Test Medicina 2022 UNICT: a pochi giorni dalla prova, sono state indicate le regole da seguire. Ecco cosa occorre sapere.

Test Medicina 2022: martedì prossimo, giorno 6 settembre, numerosi candidati si confronteranno con la prova d’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Catania, presso le sedi già svelate. Ma quali saranno le regole da rispettare? Di seguito tutti i dettagli.

Anche per questa prova i candidati dovranno aver cura di riempire gli zaini di alcune cose e di lasciarne altre a casa.

Cosa portare il giorno della prova:

documento di riconoscimento : se non comunitario residente all’estero, il passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di studio”;

: se non comunitario residente all’estero, il passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di studio”; mascherina FFP2 , che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura;

, che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura; autodichiarazione COVID-19, scaricabile anche dal sito ufficiale UNICT.

Cosa non portare con sé durante la prova:

telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere;

manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.

Chiunque possedesse tali oggetti, dovrà lasciarli in luoghi non custoditi: di conseguenza è consigliabile non portarli con sé durante la durata della prova.

Test Medicina 2022: le regole da seguire

Giorno 6, inoltre, i candidati dovranno assumere specifici comportamenti. In particolare, questi non potranno:

usare telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam;

consultare manuali, testi scolastici, fotocopie, appunti e altro materiale di consultazione;

apporre la propria firma o qualsiasi altro segno sul modulo risposte;

copiare o interagire con altri candidati;

modificare il modulo risposte al momento della consegna;

consumare alimenti.

Si raccomanda, infine, di rispettare le misure anti-Covid ancora necessarie, ovvero: