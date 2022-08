UNICT – Test di Medicina 2022: l’autocertificazione Covid da compilare

Il Test di medicina 2022 è alle porte. Di seguito il modulo di autodichiarazione Covid da portare il giorno della prova.

UNICT: il Test di Medicina è alle porte. Il 6 settembre 2022 alle ore 13 si terrà il tanto atteso test per l’ambita facoltà di Medicina e Chirurgia. Come ogni anno, il riconoscimento avverrà a partire dalle ore 8:30 e gli studenti verranno controllati e identificati.

Le sedi individuate sono: Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64); Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21); Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45).

Cosa portare al Test di Medicina

Per svolgere il test di Medicina è necessario essere in possesso di tre cose fondamentali:

documento di riconoscimento (se non comunitario residente all’estero, il passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di studio”);

(se non comunitario residente all’estero, il passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di studio”); mascherina FFP2 (che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura);

(che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura); autocertificazione COVID.

Per poter sostenere il test è indispensabile essere in possesso delle tre cose sopra elencate.