Ammissione Unict, “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi dentaria”: date e scadenze

Ammissione Medicina e Odontoiatria, ecco le modalità d'iscrizione da parte dell'Università di Catania.

L’Università di Catania ha pubblicato le nuove modalità d’iscrizione per accedere al primo anno ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ed a numero programmato nazionale in “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatra e Protesi dentaria”, per l’anno accademico 2022-2023.

Il numero dei posti ufficiale sarà reso noto tramite un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Tuttavia, i posti previsti sono: 400 per medicina e 25 per Odontoiatria ad Unict. Per partecipare alla prova d’ammissione bisogna effettuare in via telematica l’iscrizione sul portale Universitaly. Le procedure d’iscrizioni sono aperte dal 4 luglio e si chiuderanno alle ore 15:00 del 22 luglio.

Inoltre per completare la procedura sarà necessario pagare una tassa di partecipazione, quest’ultima ha un costo di 100 euro, deve essere pagata sul PortaleStudenti-SmartEdu, entro le 23:59 del 25 luglio.

Per ulteriori informazioni in merito all’ammissione dei corsi di laurea citati precedentemente, si consiglia di controllare i bandi pubblicati sul sito dell’Università di Catania, sulla sezione “bandi e concorsi”.