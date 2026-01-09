Sono 22.688, su circa 60mila, gli studenti risultati idonei nella graduatoria per l’accesso alla facoltà di Medicina. In altre parole tutti gli studenti che, durante i due appelli del semestre filtro, hanno superato almeno un esame tra Biologia, Chimica e Fisica.

Il recupero debiti e i posti disponibili

Da sottolineare che tra gli studenti che hanno ricevuto la comunicazione con l’ateneo assegnato, vi sono anche quelli che, pur essendo risultati idonei, devono ancora recuperare una o due materie per poter completare l’immatricolazione entro la fine di febbraio. Tenendo anche a mente che circa il il 90% dei posti disponibili è già stato occupato da chi ha superato due esami.

Va inoltre considerato che il numero totale di posti messi a disposizione per le università statali è di 17.278. Questo significa che circa cinquemila studenti idonei dovranno optare per un corso affine.

Flop gli esami di Fisica

Gli esami di recupero per Fisica saranno determinanti. Infatti, solo 10.022 studenti hanno ottenuto almeno un 18 su 31 nel test, una cifra che è circa la metà rispetto a quella di Biologia (19.089) e Chimica (21.763).

Continuano le critiche sulla riforma! La ministra dell’Università Anna Maria Bernini, dichiara all’Ansa: “a tutto corrispondono fuorché ad un flop, sono molto interessanti, soprattutto in una prospettiva futura. Mentre un tempo c’erano 80mila ’invisibili’ che rimanevano fuori dai vecchi test, abbiamo inserito nel circuito universitario 50mila studenti di cui 17mila in graduatoria di Medicina, altri 25mila a zero esami superati avranno la possibilità di iscriversi al secondo semestre di qualsiasi facoltà. I risultati potranno essere migliorati con il supporto di tutti”.

I risultati in Odontoiatria e Veterinaria

Dalla graduatoria, risultano ulteriori 2.500 studenti idonei per Veterinaria e Odontoiatria, di cui 1.535 per Veterinaria e 1.072 per Odontoiatria. Per quanto riguarda Veterinaria, tutti i 1.265 posti disponibili sono stati assegnati, lasciando fuori circa 300 studenti. Invece, per Odontoiatria, non tutti i 1.164 posti sono stati occupati, e alcuni rimarranno vacanti.

Inoltre, dai dati raccolti si evince come, in totale, circa 14.345 studenti hanno ottenuto il posto nel loro primo ateneo scelto, un numero che include anche gli aspiranti medici, veterinari e odontoiatri.