Al via le immatricolazioni per tutti gli studenti e studentesse che hanno preso parte al “Semestre Filtro” e che non hanno conseguito l’idoneità! Da oggi si potrà procedere all’immatricolazione nei corsi di studio ad accesso libero offerti dall’Università di Catania.

Le scadenze e le modalità previste

Per procedere con l’immatricolazione ai corsi ad accesso libero, la richiesta dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail ed entro e non oltre la data di scadenza, fissata per il 6 marzo 2026. Gli studenti interessati dovranno inviare la loro richiesta al Settore Carriere Studenti competente per il corso scelto, come specificato nell’elenco fornito. Si rimanda quindi ai diversi avvisi pubblicati dalle diverse facoltà universitarie.

I corsi a cui potersi iscrivere

Di seguito tutti i corsi per i quali sarà possibile procedere con l’immatricolazione.

Settore economico, politico-sociale e giuridico (settore.epsg@unict.it):

Giurisprudenza,

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione,

Sociologia e servizio sociale,

Storia, politica e relazioni internazionali,

Economia,

Economia Aziendale,

Management delle Imprese per l’Economia sostenibile (sede di Ragusa).

Settore umanistico (settore.umanistico@unict.it):

Beni culturali,

Promozione del patrimonio culturale (sede di Siracusa),

Filosofia,

Lettere,

Lingue e culture europee euroamericane ed orientali,

Mediazione linguistica e interculturale (sede di Ragusa),

Progettazione e gestione del turismo culturale (sede di Siracusa),

Scienze e lingue per la comunicazione,

Scienze del turismo.

Settore scientifico (settore.scientifico@unict.it):

Scienze geologiche,

Scienze ambientali e naturali,

Chimica,

Chimica sostenibile per l’Industria, l’Ambiente e l’Energia,

Informatica,

Matematica,

Fisica.

Settore tecnico-scientifico / Corsi di Ingegneria (settore.tecnicoscientifico@unict.it):

Ingegneria informatica,

Ingegneria elettronica,

Ingegneria industriale,

Ingegneria gestionale,

Ingegneria civile, ambientale e gestionale,

Ingegneria per la transizione ecologica.

Settore tecnico-scientifico / Corsi di Agraria (di3a.segreteriastudenti@unict.it):