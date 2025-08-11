Pubblicate le procedure di ammissione ai corsi di laurea triennale a programmazione nazionale delle Professioni sanitarie per l’anno accademico 2025/26. Per partecipare alla selezione occorre iscriversi online attraverso il Portale Studenti_Smart Edu a partire dal 23 luglio e fino al 25 agosto 2025.

Professioni sanitarie: i corsi di studio attivi all’Università di Catania

I corsi di studio per le professioni sanitarie attivi all’Università di Catania sono 13 e afferiscono a 4 diversi dipartimenti di area medica:

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche

Ostetricia

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Dietistica

Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche

Fisioterapia

Ortottica e assistenza oftalmologica

Terapia occupazionale (sede di Troina)

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “GF Ingrassia”

Infermieristica (sedi di Catania e di Siracusa)

Logopedia

Tecniche audioprotesiche

Tecniche di laboratorio biomedico

Scadenze e posti disponibili

Per partecipare alla prova di ammissione occorre iscriversi online attraverso il Portale Studenti_Smart Edu a partire dal 23 luglio e fino al 25 agosto 2025. L’iscrizione alla prova va completata, entro gli stessi termini, con il pagamento del contributo di partecipazione, il cui importo è fissato in 35 euro.

Al momento dell’iscrizione alla prova è necessario indicare l’ordine di preferenza tra un massimo di 3 corsi di laurea. Con riferimento al corso di laurea in Infermieristica, è possibile indicare una delle due sedi tra Catania e Siracusa oppure entrambe.

Il numero definitivo dei posti per ciascun corso delle Professioni sanitarie sarà reso noto a breve con decreto ministeriale.

Provvisoriamente i posti disponibili sono: Infermieristica (401, sede di Catania), Infermieristica (100, sede di Siracusa), Ostetricia (50), Fisioterapia (50), Logopedia (25), Ortottica e assistenza oftalmologica (17), Tecnica della riabilitazione psichiatrica (25), Terapia occupazionale (40, sede di Troina), Dietistica (31), Tecniche audioprotesiche (15), Tecniche di laboratorio biomedico (40), Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (20), Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (31) e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (20).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania e il bando.